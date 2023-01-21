BFM TV – французские профсоюзы призывают продолжать забастовки

Успех первой забастовки вдохновил объединение восьми французских профсоюзов объявить о новой акции 31 января, однако мнения по поводу дальнейшего курса разделились, рассказывает BFM TV. Одни призывают к кратковременным забастовкам, чтобы не терять в зарплате, в то время как другие настаивают на полной блокировке страны и угрожают отключить электричество.

После первой успешной акции — что делать дальше? Чтобы не ослаблять давления, восемь профсоюзов призвали к новой забастовке 31 января. Но в объединении профсоюзов столкнулись два курса.

С одной стороны — сторонники кратковременных забастовок. Они обосновывают свой выбор тем, что день забастовки — это день, за который не платят зарплату. Лучше меньше, да лучше.

МЮРИЭЛЬ ГИЛБЕР, соделегат от профсоюза Solidaire: Мы знаем, что нам придётся ещё немного дольше бастовать, но население настолько против этого законопроекта и этой реформы, что мы уверены в успехе.

С другой стороны — сторонники продлеваемой забастовки, которые хотят воспользоваться набранным темпом, чтобы заблокировать страну и таким образом сломить правительство.

ТОМА ВАШРОН, член исполнительной конфедеративной комиссии Всеобщей конфедерации труда (CGT): На предприятиях и в сфере обслуживания идут разговоры о начале забастовок, в том числе в некоторых секторах экономики — о продолжении забастовок, к тому же в течение нескольких дней. Так что до и после 23 и на протяжении всей следующей недели будут идти забастовки.

Среди этих бастующих профсоюзы Национальной компании французских железных дорог (SNCF) — сегодня днём они собираются, чтобы определить дальнейшие протестные планы, — а также отделение CGT в компании Enedis, которая может возобновить отключения электроэнергии.

ФРЕДЕРИК ПРОБЕЛЬ, генеральный секретарь профсоюза CGT Energie в Баньё: Способ не новый. С другой стороны, если с его помощью можно заставить себя услышать и понять, мы его используем, потому что мы настроены решительно.

Зимой 2019—2020 годов шесть недель забастовок на транспорте не заставили правительство отказаться от своих планов.

Дата выхода в эфир 20 января 2023 года.