TVE о протестах в Перу – улицы превратились в поле битвы

Антиправительственные протесты в Перу охватили разные уголки страны, превратив местные улицы в поле битвы, пишет TVE. За несколько недель протестов погибли уже 55 человек, ещё несколько десятков получили ранения, отмечает испанский канал.

Улицы Перу — поле битвы. Протесты охватили различные уголки страны.

ДИНА БОЛУАРТЕ, президент Перу: (Это происходит. — ИноТВ) взаимосвязанным образом, в одно и то же время, после заблаговременной подготовки, поскольку это не просто случайность.

В последние часы происходили грабежи, ожесточённые столкновения и даже один серьёзный пожар вот этого исторического здания в центре Лимы. Полицейские устраивают баррикады, чтобы затормозить протестующих, которые попытались занять три аэропорта.

МУЖЧИНА: Мы требуем, чтобы это узурпаторское временное правительство ушло. Мы не хотим, чтобы наши соотечественники продолжали гибнуть.



ЖЕНЩИНА: Это протест обычных людей. И мы выступаем против террористов.

Они не признают недавнего назначения президентом Дины Болуарте, которая уже объявила о том, что эти беспорядки…

ДИНА БОЛУАРТЕ: …не останутся безнаказанными. Правительство будет действовать строго и твёрдо в рамках конституции и законов, которые та оберегает.

ХОСЕ УИЛЬЯМС, председатель конгресса Перу: Полиция уже знает, откуда они. Это маленькие экстремистские группы левого толка. И именно они наносят ущерб.

За шесть недель протестов десятки человек получили ранения, 55 погибли. Правительство продлило чрезвычайное положение на 30 дней в таких регионах, как Амасонас, Ла-Либертад и Такна.

Дата публикации 20 января 2023 года.