TVE о протестах в Перу – улицы превратились в поле битвы
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Антиправительственные протесты в Перу охватили разные уголки страны, превратив местные улицы в поле битвы, пишет TVE. За несколько недель протестов погибли уже 55 человек, ещё несколько десятков получили ранения, отмечает испанский канал.
Улицы Перу — поле битвы. Протесты охватили различные уголки страны.
ДИНА БОЛУАРТЕ, президент Перу: (Это происходит. — ИноТВ) взаимосвязанным образом, в одно и то же время, после заблаговременной подготовки, поскольку это не просто случайность.
В последние часы происходили грабежи, ожесточённые столкновения и даже один серьёзный пожар вот этого исторического здания в центре Лимы. Полицейские устраивают баррикады, чтобы затормозить протестующих, которые попытались занять три аэропорта.
МУЖЧИНА: Мы требуем, чтобы это узурпаторское временное правительство ушло. Мы не хотим, чтобы наши соотечественники продолжали гибнуть.
ЖЕНЩИНА: Это протест обычных людей. И мы выступаем против террористов.
Они не признают недавнего назначения президентом Дины Болуарте, которая уже объявила о том, что эти беспорядки…
ДИНА БОЛУАРТЕ: …не останутся безнаказанными. Правительство будет действовать строго и твёрдо в рамках конституции и законов, которые та оберегает.
ХОСЕ УИЛЬЯМС, председатель конгресса Перу: Полиция уже знает, откуда они. Это маленькие экстремистские группы левого толка. И именно они наносят ущерб.
За шесть недель протестов десятки человек получили ранения, 55 погибли. Правительство продлило чрезвычайное положение на 30 дней в таких регионах, как Амасонас, Ла-Либертад и Такна.
Дата публикации 20 января 2023 года.
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