“Горы, море, пальмы”: подсидевшая Урганта Галич сбежала от ипотеки

Популярная российская блогерша и телеведущая и певица построила довольно неплохую творческую карьеру. Сегодня она активно участвует в различных проектах – постоянно мелькает на голубых экранах. С 2020 года звезда социальных сетей считается одним из самых успешных в материальном плане блогеров нашей страны.

А вот с личной жизнью у телеведущей не все так хорошо. В том же 2020 году она развелась с супругом, с которым прожила два года. Сегодня блогерша помимо творчества занимается воспитанием наследника, сына Леона.

Прошлый год для нее тоже оказался успешным. Ида Галич подсидела одного из самых известных отечественных шоуменов Ивана Урганта. Ее и Дмитрия Хрусталева вместо юмориста пригласили вести новогодний концерт в Кремле.

Самому юмористу уже не до шуток. Он вычеркнут уже из множества проектов, в которых ранее постоянно святился. Иван Ургант зарабатывает на жизнь разве что на мелких корпоративах.

Тем временем финансовые возможности блогерши позволили ей приобрести квартиру в самом сердце Москвы, правда, недвижимость приобретена в кредит. Ида Галич выплачивает ипотеку за жилье на Арбате. Одна она решила сбежать от своих обязательств.

Пока, конечно, мысленно, но кто знает. Телеведущая поделилась в социальных сетях мечтой купить недвижимость в Сочи. “Короче, вот тебе горы! Вот тебе море! Вот тебе пальмы! И это все в одном месте”, – восхитилась Ида Галич, сопроводив пост смайликом с сердечками.