Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска

По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, сообщил американский чиновник высокого ранга.

Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование… хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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