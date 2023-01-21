 

Источники в ВСУ заявили о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин в Херсонской области

21.01.2023, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Источники в вооруженных силах Украины сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей, сообщил сотрудник российских силовых структур.

Сообщается, что «в основном» речь идет о снайперах. Американо-британская группа наемников должна «терроризировать русскоязычное население». В убийствах собираются обвинить российских военных, передает РИА «Новости».

В начале января в украинском сегменте интернета была опубликована видеозапись, на которой украинские военные якобы подняли флаг на острове. Позднее выяснилось, что флаг поднимали в «серой зоне». Сообщалось, что Большой Потемкин по-прежнему контролируется российскими войсками.

В конце 2022 года украинские войска предпринимали попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнской косе на западе Херсонской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12.21 / Российский “гумконвой” доставил в ОРДЛО более 270 тыс. доз вакцины “Спутник”

12.08.20 / Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

12.03.21 / Молочный кисель. Грубич рассказал, как приготовить “украинскую панна-котту”

08.07.21 / Смартфоны с экранами 60 Гц теряют популярность на рынке

16.05.22 / Группа российских журналистов попала под обстрел в Донбассе

31.05.21 / Шарий заявил, что “впервые слышит” о решении Литвы лишить его статуса беженца. СМИ пишут, что блогер уже его обжаловал

17.02.22 / Найдена связь между ухудшением когнитивных способностей и ожирением

20.07.21 / В Украине с начала года спасатели уничтожили более 41 тыс. взрывоопасных предметов

05.05.21 / Организаторы «Бессмертного полка онлайн» напомнили о скором окончании приема заявок

19.01.21 / Поисковые работы на месте схода лавины в КЧР решили продолжать всю ночь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика