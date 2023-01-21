Губернатор Южной Дакоты Ноэм запретила местному бизнесу вести дела с телекоммуникационными компаниями России

Штату Южная Дакота (США) запрещается вести дела с некоторыми телекоммуникационными компаниями, которые контролируются «злыми иностранными правительствами», сообщила пресс-служба губернатора Кристи Ноэм.

Ноэм подписала указ, который «блокирует» ведение бизнеса с компаниями, связанными с властями Китая, Ирана, КНДР, России, Кубы и Венесуэлы. Теперь в контрактах необходимо указывать, что подрядчик не связан с этими странами, передает РИА «Новости».

Весной министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении РФ транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.

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