Губернатор Южной Дакоты Ноэм запретила местному бизнесу вести дела с телекоммуникационными компаниями России
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Штату Южная Дакота (США) запрещается вести дела с некоторыми телекоммуникационными компаниями, которые контролируются «злыми иностранными правительствами», сообщила пресс-служба губернатора Кристи Ноэм.
Ноэм подписала указ, который «блокирует» ведение бизнеса с компаниями, связанными с властями Китая, Ирана, КНДР, России, Кубы и Венесуэлы. Теперь в контрактах необходимо указывать, что подрядчик не связан с этими странами, передает РИА «Новости».
Весной министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении РФ транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
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