«Украина, Кремль и история смотрят на нас» — Остин призвал союзников не ослаблять поддержку Киева

Запад будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо, пообещал министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи на базе в Рамштайне. Как пишет телеканал Das Erste, глава Пентагона призвал союзников не ослаблять сейчас помощь Украине. «Украинский народ смотрит на нас. Кремль смотрит на нас. И история смотрит на нас. Поэтому мы не отступим», — заявил Остин.



AP

Министр обороны США Ллойд Остин призвал западных союзников не ослаблять поддержку Украины, пишет немецкий телеканал Das Erste. «Украинский народ смотрит на нас. Кремль смотрит на нас. И история смотрит на нас. Поэтому мы не отступим», — заявил Остин в начале заседания так называемой контактной группы по Украине на базе США в Рамштайне в Рейнланд-Пфальце.

Напротив, пришло время увеличить военную помощь, заявил Остин, отметив, что речь идёт о решающем моменте для Украины. Союзники будут поддерживать самооборону Украины «до тех пор, пока это будет необходимо», пообещал глава Пентагона.

Остин также упомянул о новом пакете помощи США для украинских вооружённых сил на сумму $2,5 млрд, который, среди прочего, включает поставку 59 боевых машин пехоты Bradley. Таким образом, общая сумма помощи США Украине составила $26,7 млрд, пояснил Остин.

В центре дискуссий между 50 государствами стоит вопрос о том, следует ли впервые поставить на Украину боевые танки западного производства, особенно немецкий Leopard 2.

В начале встречи министров обороны, на которой также присутствовал новый глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус, президент Украины Владимир Зеленский впервые напрямую обратился к контактной группе по видео. Он призвал поддерживающие его государства ускорить темпы поставок оружия, включая боевые танки.

Время критическое, заявил Зеленский. По его словам, РФ просто собирает последние силы. «Мы должны ускориться… Кремль должен проиграть». Также Зеленский поблагодарил собравшихся представителей западных государств за поддержку, которую они до сих пор оказывали его стране: «Мы видим результаты на поле боя на Украине». При этом президент Украины требовал, чтобы в Рамштайне были приняты конкретные решения о поставках, например, самолётов, а также ракет дальнего радиуса действия и артиллерии.

Кремль, с другой стороны, по-прежнему убеждён, что РФ победит, отмечает Das Erste. Поставки западных танков «ничего не изменят» на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в Москве. По его словам, у Запада присутствует драматическое заблуждение по поводу того, что Украина может добиться успеха на поле боя. «Не стоит преувеличивать значение таких поставок с точки зрения возможности изменить ситуацию», — заявил Песков журналистам. Конфликт на Украине, по его словам, развивается по «восходящей спирали», пишет немецкий телеканал Das Erste.