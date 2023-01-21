ABC News – российский корабль у берегов Гавайских островов мог разведывать объекты критической инфраструктуры

Береговая охрана США сообщила об обнаружении у берегов Гавайских островов российского корабля, пишет ABC News. По заявлениям представителей береговой охраны, это может быть разведывательный корабль, а его возможная цель — фиксировать местоположение местной критической инфраструктуры.

Сегодня вечером множество вопросов о предполагаемом российском разведывательном судне у берегов Гавайских островов. Береговая охрана США сказала о том, что следит за этим кораблём: как близко он к берегу и что он там делает?

Этим вечером береговая охрана США внимательно наблюдала за этим российским кораблём, оказавшимся недалеко от Гавайских островов. Причём это не просто обычный корабль: береговая охрана заявляет, что это может быть разведывательное судно.

ЭРИК ОЕЛЬРИЧ, бывший военный спецназа морской пехоты США: Курсирование кораблей в этом районе — нетипичная ситуация сама по себе, а учитывая, что это российский корабль вблизи от одной из ключевых наших военно-морских баз в Тихом океане, военно-морское командование будет очень озабочено.

Вне всяких сомнений, совместная морская база Перл-Харбор является одной из самых загруженных баз ВМС США: там находятся самые сложные и секретные военные корабли. Здесь в прошлом году мы сели в шлюпку, которая доставила нас на субмарину, несущую на борту ядерные ракеты.

Подлодки предпочитают долго не оставаться на поверхности воды, поскольку так их можно засечь.

Русские могут пытаться узнать больше именно о таких субмаринах с помощью спускаемых под воду отслеживающих устройств. Однако, возможно, есть и другая цель: саботаж.

ЭРИК ОЕЛЬРИЧ: Этот корабль мог фиксировать местоположение нашей критической инфраструктуры у берегов Гавайских островов. К примеру, интернет-кабели или линии коммуникации.

У российских судов есть право передвигаться в международных водах, однако публичное беспокойство даёт РФ понять, что мы пристально наблюдаем за ситуацией. В береговой охране заявили, что российское судно подплывало к берегу настолько близко, что его можно было рассмотреть в бинокль.

Дата выхода в эфир 20 января 2023 года.