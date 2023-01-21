Не ужилась с мужьями, скрыла рождение сына, сбежала из России: как живет таинственная Дапкунайте

Сегодня, 20 января, Ингеборге Дапкунайте исполняется 60 лет. Долгие годы она считалась одной из самых таинственных и востребованных актрис страны. И если скрытности артистке по-прежнему не занимать, то о любви российской публики ей теперь остается только мечтать. Дапкунайте навлекла на себя гнев поклонников, открестившись от России несколько месяцев назад, и теперь празднует юбилей на чужбине.

Ингеборга Дапкунайте выросла в семье, не имеющей отношения к искусству. Отец будущей артистки был дипломатом, а мама работала метеорологом. Несмотря на это, она с ранних лет увлекалась творчеством. В четыре года Ингеборга дебютировала на сцене театра, где работала ее бабушка, и с тех пор видела себя только актрисой. Сразу после окончания школы она исполнила свою мечту и поступила в Литовскую консерваторию.

В 1984 году Дапкунайте появилась на экранах с дебютной ролью в картине “Моя маленькая жена”. А уже через несколько лет актриса буквально покорила весь Союз. Громкий успех и любовь зрителей пришли к ней после роли Кисули в фильме “Интердевочки”.

Личную жизнь артистки с полной уверенностью можно назвать бурной. В первый раз она сочеталась браком с однокурсником Арунасом Сакалаускасом. Влюбленные были вместе несколько лет, но так и не смогли создать крепкую семью. Следующий союз актрисы тоже оказался неудачным. Она вышла за британского режиссера Саймона Стоукса, которого встретила в Лондоне, и прожила с ним 10 лет. А в 2009 году пара тихо рассталась.

Третьим избранником

Ингеборги Дапкунайте стал адвокат Дмитрий Ямпольский. С этим мужем, как и с предыдущими, артистка не ужилась. Супруги развелись в 2017 году, прожив вместе пять лет, а вскоре у актрисы родился сын Алекс. Звезда долго скрывала появление наследника на свет и предпочла не афишировать имя его отца. Многие предположили, что родителем ребенка стал Ямпольский.

Сейчас Ингеборга Дапкунайте живет в Бельгии вместе с сыном. После февральских событий прошлого года знаменитость пополнила ряды открестившихся от России звезд и уехала за границу. Артистка пояснила, что сбежала из страны из-за своих политических убеждений.