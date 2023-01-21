Чуть опухла – Личное мнение
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Сегодняшний день богат на талантливых именинниц. Не успели вы все ещё поздравить Бузову, как Волочковой исполнилось 47.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, КП
«Анастасия Волочкова вернулась в Россию и показала опухшее лицо», — сообщает Пятый канал.
Ну уж, какое есть — всё её! И если немного опухнет, имеет право!
К своим 47 годам Волочкова подошла не менее основательно, чем Бузова. Что объединяет королеву шпагата и королеву сцены? Известно что — талант.
Волочковой, как и Бузовой, тоже было трудно пробиться. Одна боролась на лобном месте, а эта — в балетном училище стала лучше всех.
Теперь у Насти есть участок с баней. Есть верный друг Джигурда, а женихи стоят в очередь. Один Олег сменяет другого, все зовут замуж. Сама же Настя всегда готова сесть на шпагат.
Ответьте честно, все те, кто её критикует, вы в 47 лет можете сесть в шпагат? А Настя может.
Давайте и Настёнке тоже что-нибудь пожелаем хорошего?
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Источник: Лена Миро
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