 

Блинкен заявил о сохранении в США и Европе коалиции по поддержке Украины

21.01.2023, 2:45, Новости дня
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Утверждения о том, что западная коалиция, выступающая в поддержку Украины, претерпела раскол в США или Европе, не соответствуют действительности, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Блинкена спросили о возможности раскола на Западе по данному вопросу. Он ответил, что о «гибели коалиции» говорят «почти с первого дня». Глава Госдепа счел такие заявления «преждевременными», подчеркнув, что коалиция «не только сохраняется, но и постоянно становится сильнее», передает ТАСС.

В самих США, по его словам, члены как Палаты представителей, так и Сената в основном поддерживают дальнейшую промощь Украине. «Так что центр вполне держится», – сказал Блинкен о Конгрессе США и добавил, что «то же самое и в Европе».

Блинкен, оценивая военную помощь Киеву, сказал: «На каждом шагу <…> мы старались сделать так, чтобы у украинцев в руках было то, что им необходимо, что они могут использовать для эффективного отражения любой российской агрессии». Он подчеркнул, что при обсуждении военной помощи Украине следует учитывать обучение украинских войск использованию западных вооружений, а также возможность «проводить его техническое обслуживание».

Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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