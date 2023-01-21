 

Flightradar заметил неопознанный летательный аппарат над югом Украины

21.01.2023, 2:45, Новости дня
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В небе над югом Украины находился неопознанный летательный аппарат, который поднялся в воздух в Николаевской области, свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.

Около 15.30 мск аппарат из района населенного пункта Новый Буг направился в сторону Одесской области, пролетел у границы с Молдавией, проследовав до поселка Тузлы, повернул в сторону поселка Сарата и полетел над приграничным пространством, минуя Тирасполь. После этого аппарат оставался над украинской территорией у границы. Около 21.00 мск он был над Кировоградской областью. 

Затем аппарат, совершавший полет со средней скоростью в 200 км/ч, перестал отслеживаться на Flightradar. Судя по данным Flightradar, аппарат передавал неверный код транспондера из-за неисправности или неправильного программирования, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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