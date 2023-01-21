 

Полиция Ланкашира оштрафовала Сунака за езду без ремня безопасности

21.01.2023, 2:45, Новости дня
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Глава правительства Великобритании Риши Сунак признал вину в том, что ехал в машине, не пристегнув ремень безопасности, и согласился заплатить штраф.

Полиция британского Ланкашира сообщила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что с соцсетях была опубликована видеозапись того, как «лицо, не пристегнутое ремнем безопасности», ехало на пассажирском месте в автомобиле. Указывается, что «42-летнему мужчине из Лондона» предложено «заплатить штраф».

Мужчиной, о котором идет речь, оказался британский премьер – он записывал видео для Instagram, продвигая программу повышения госфинансирования. Сунак признал вину, его офис сообщил, что премьер оплатит штраф, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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