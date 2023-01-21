«Американский зомбиленд» — Daily Mail рассказала о наркотической эпидемии в беднейшем городе США

Район Кенсингтон в Филадельфии стал прибежищем для наркоманов. Они колются средь бела дня или просто лежат на улице без сознания среди мусора. Более того, проблему усугубляет растущая популярность транквилизатора, который вызывает сильную зависимость и нередко приводит к необратимым последствиям для организма, пишет Daily Mail.



AP

Район Кенсингтон в Филадельфии считается «эпицентром» наркотической эпидемии в городе. Ситуация здесь выглядит особенно удручающе из-за широко распространённого злоупотребления транквилизатором для животных под названием ксилазин, пишет Daily Mail.

В распоряжении издания оказались кадры, которые показывают шокирующий масштаб разрушений в этом «американском зомбиленде». Наркоманы колются средь бела дня, сидят, сгорбившись в ступоре, или просто лежат на улице без сознания. Повсюду на тротуарах валяются иглы, шприцы и прочий мусор.

«Я никогда не видела, чтобы люди жили в таких условиях», — заявляет глава местной благотворительной организации Savage Sisters Сара Лорел. Она считает, что обитатели Кенсингтона, который называют самым бедным районом самого бедного крупного города в США, остро нуждаются в медицинской помощи.

Многие находящиеся здесь наркоманы имеют на теле открытые зияющие раны и даже не могут ходить. Но они не обращаются в больницу и отказываются проходить курс детоксикации, поскольку опасаются, что им станет ещё хуже, считает Лорел.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пока не опубликовало конкретных методов по лечению зависимости от ксилазина. И, по признанию экспертов, добиться успехов в этом деле очень непросто.

Ксилазин разработали в 1962 году в качестве анестетика для ветеринарных процедур, и он никогда не предназначался для употребления человеком. Первоначальные испытания не были завершены, поскольку препарат вызывал проблемы с дыханием и низкое кровяное давление.

Его стали использовать в качестве заменителя героина в начале нулевых. И впервые ксилазин встретился на улицах Кенсингтона в 2006 году, а после пандемии коронавируса употребление наркотика резко возросло, обращает внимание Daily Mail.

Теперь более 90% героина, который сейчас находят в Филадельфии, содержит ксилазин. Июньское исследование показало, что наркотик получил распространение в 36 штатах и округе Колумбия, подчёркивается в статье.

Препарат, который часто комбинируют с фентанилом, вызывает обморочное состояние. Его применение приводит к серьёзным повреждениям кожи, напоминающим химические ожоги, а также к появлению глубоких гноящихся ран на конечностях, которые часто приходится ампутировать, считает издание.

В конце прошлого года FDA выпустило общенациональное предупреждение для врачей, а Управление национальной политики контроля за наркотиками заявило, что оно обеспокоено распространением препарата и «внимательно следит за ним». По словам властей Филадельфии, они предпринимают все возможные действия, чтобы спасти жизни горожан, и делают ставку на так называемый центр предотвращения передозировок, заключает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Urrrrrrrt: Америка Джо Байдена.

Jedimom: Старой Америки больше нет. И вы не сможете прогнать этих наркоманов, если они появятся у вас на пороге. Вас арестуют.

Shebatta: Голосуй за демократов, не жалуйся, смирись.

mack312: На прошлой неделе был по работе в Цинциннати, а сегодня в Балтиморе, и видел то же самое. Грустно.

MacTavish25: Но… но… окружной прокурор-демократ говорит, что дела обстоят лучше, чем когда-либо!

boristheb0ld: Так выглядит всё западное побережье… это отвратительно, и мы продолжаем говорить наркоманам, что всё в порядке… им не нужно жильё, им нужны наркотики… и пока вы этого не поймёте, ситуация не изменится….

KingConservative: Скажите спасибо провальной политике демократов. Годам и годам провальной политики…

JGern: Мы называем их демократвиллями.