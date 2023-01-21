 

Postimees – эстонцы перешли на покупку уценённых товаров

21.01.2023, 2:35, Разное
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Покупательная способность большинства жителей Эстонии снизилась настолько, что они вынуждены искать скидки или отказываться от жизненно важных приобретений. Как пишет Postimees, согласно результатам исследования, 64% ​​эстонцев вынуждены ежедневно просчитывать, какие товары они могут себе позволить.


AP

Проведённое в Эстонии исследование показало, что 64% ​​респондентов вынуждены ежедневно искать скидки и просчитывать, какие товары они могут себе позволить. Как пишет Postimees, 15% опрошенных порой приходится отказываться от необходимых покупок.

«В конце года мы опросили почти 3000 постоянных клиентов Prisma. Целью было узнать, как изменились покупательские привычки людей и как они оценивают свои возможности справиться с нынешней экономической ситуацией. Полученные ответы подтвердили многие наши предположения, основанные на статистике продаж. Так, мы видим, что сейчас в средней потребительской корзине гораздо чаще можно найти товары со скидкой и продукцию наших собственных торговых марок», — заявил директор по ассортименту и поставкам сети Prisma Peremarket Каймо Нийтару.

Почти половина респондентов (49%) отметили, что им приходится очень взвешенно подходить к выбору товаров и искать скидки, а 15% опрошенных приходится порой отказываться от покупок. Только каждый третий опрошенный (36%) может достаточно часто позволить себе купить всё необходимое. Чаще делать сложный выбор и отказываться от запланированных покупок приходится неэстонцам. Наиболее уязвимую возрастную группу составляют пенсионеры. 

Опрос показал, что 56% респондентов стараются приобретать товары со скидкой или, например, с истекающим в день покупки сроком годности. 46% опрошенных выбирают самый дешёвый продукт в товарной категории, например, изделия, выпускаемые под собственной торговой маркой. Чаще всего уценённые товары и продукты с истекающим сроком годности покупают люди в возрасте до 40 лет и люди со средним уровнем дохода.

По словам Нийтару, эмоциональные покупки совершаются сейчас гораздо реже, поход в магазин заранее планируется: люди сравнивают цену за килограмм и делают выбор в пользу самого доступного товара.

Как отмечает Нийтару, ответы показывают, что сильнее всего менять своё покупательское поведение приходится людям, которые в прежние времена могли позволить себе больше среднего покупателя. 

«Теперь уже все, отправляясь за покупками, действуют внимательнее и осторожнее. Это относится и к покупателям с более высоким доходом, 42 процента которых отметили, что очень скоро им придётся изменить свои привычки потребления», — заявил Нийтару.

В условиях роста цен люди готовы отказаться от еды вне дома, занятий по интересам и товаров для хобби, а также от алкоголя и табака, товаров для дома и электроники. 75% опрошенных готовы отойти от принципов ответственного потребления и перестать покупать, к примеру, более дорогие экологически чистые продукты, отдавая предпочтение бюджетным альтернативам.


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