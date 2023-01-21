Postimees – эстонцы перешли на покупку уценённых товаров

Покупательная способность большинства жителей Эстонии снизилась настолько, что они вынуждены искать скидки или отказываться от жизненно важных приобретений. Как пишет Postimees, согласно результатам исследования, 64% ​​эстонцев вынуждены ежедневно просчитывать, какие товары они могут себе позволить.



AP

Проведённое в Эстонии исследование показало, что 64% ​​респондентов вынуждены ежедневно искать скидки и просчитывать, какие товары они могут себе позволить. Как пишет Postimees, 15% опрошенных порой приходится отказываться от необходимых покупок.

«В конце года мы опросили почти 3000 постоянных клиентов Prisma. Целью было узнать, как изменились покупательские привычки людей и как они оценивают свои возможности справиться с нынешней экономической ситуацией. Полученные ответы подтвердили многие наши предположения, основанные на статистике продаж. Так, мы видим, что сейчас в средней потребительской корзине гораздо чаще можно найти товары со скидкой и продукцию наших собственных торговых марок», — заявил директор по ассортименту и поставкам сети Prisma Peremarket Каймо Нийтару.

Почти половина респондентов (49%) отметили, что им приходится очень взвешенно подходить к выбору товаров и искать скидки, а 15% опрошенных приходится порой отказываться от покупок. Только каждый третий опрошенный (36%) может достаточно часто позволить себе купить всё необходимое. Чаще делать сложный выбор и отказываться от запланированных покупок приходится неэстонцам. Наиболее уязвимую возрастную группу составляют пенсионеры.

Опрос показал, что 56% респондентов стараются приобретать товары со скидкой или, например, с истекающим в день покупки сроком годности. 46% опрошенных выбирают самый дешёвый продукт в товарной категории, например, изделия, выпускаемые под собственной торговой маркой. Чаще всего уценённые товары и продукты с истекающим сроком годности покупают люди в возрасте до 40 лет и люди со средним уровнем дохода.

По словам Нийтару, эмоциональные покупки совершаются сейчас гораздо реже, поход в магазин заранее планируется: люди сравнивают цену за килограмм и делают выбор в пользу самого доступного товара.

Как отмечает Нийтару, ответы показывают, что сильнее всего менять своё покупательское поведение приходится людям, которые в прежние времена могли позволить себе больше среднего покупателя.

«Теперь уже все, отправляясь за покупками, действуют внимательнее и осторожнее. Это относится и к покупателям с более высоким доходом, 42 процента которых отметили, что очень скоро им придётся изменить свои привычки потребления», — заявил Нийтару.

В условиях роста цен люди готовы отказаться от еды вне дома, занятий по интересам и товаров для хобби, а также от алкоголя и табака, товаров для дома и электроники. 75% опрошенных готовы отойти от принципов ответственного потребления и перестать покупать, к примеру, более дорогие экологически чистые продукты, отдавая предпочтение бюджетным альтернативам.