Dagbladet – «вызывает страх и дискомфорт» — в Норвегии оштрафовали россиян за ношение флага России на одежде

В норвежском Киркенесе были оштрафованы двое российских рыбаков за ношение российской символики на рабочей одежде, пишет Dagbladet. По мнению прокурора, флаги РФ на камуфляжных куртках могли «напугать и вызвать дискомфорт» у местных жителей и проживающих в городе беженцев с Украины. Нарушителям норвежского законодательства были выданы повестки в суд, который у них есть все шансы выиграть.



AP

Полиция норвежской провинции Финнмарк сообщила о проведении иммиграционной проверки двух российских моряков, одетых в зимнюю одежду, которую, по мнению правоохранителей, «можно было принять за военную униформу». Как пишет Dagbladet, инцидент произошёл 12 января в городе Киркенес, в результате которого русские были оштрафованы на 5 тыс. норвежских крон (35 тыс. руб. — ИноТВ.) за то, что они ходили по северному норвежскому городу в рабочей форме.

Прокурор Мартине Месло сказала изданию, что данное нарушение подпадает под статью уголовного кодекса о «неправомерном использовании униформы». Согласно мнению представителя норвежской фемиды, тот факт, что рыбаки «предпочитают разгуливать» по городу в камуфляжной одежде, которая похожа на российскую военную форму, может «вызвать страх и дискомфорт» как среди местного населения, так и среди проживающих в нём украинских беженцев. По данным полиции, помимо российского флага на униформах было слово «Россия», написанное кириллическими буквами.

Правовую оценку произошедшего предоставил адвокат Бернт Хейберг, не имеющий прямого отношения к расследованию. По его мнению, россиян нельзя было штрафовать. «Судя по тому, как представлено дело, полиция зашла слишком далеко, выписав штраф за то, что кажется ненаказуемым», — заявил он редакции Dagbladet. Юрист убеждён, что униформы россиян не представляют реальной «опасности быть спутанными» с формой представителей власти.

Как отметил прокурор, российские морские суда считаются в Норвегии «угрозой безопасности», и им разрешено заходить только в три определённых порта скандинавской страны, что стало одной из причин, в результате которой следствие закончилось штрафом. Несмотря на то что ношение камуфляжной одежды в целом не является незаконным, российских моряков тоже не принято видеть в таком виде. По словам Месло, раньше российские рыбаки «не использовали такую ​​одежду».

Адвокат Хейберг скептически относится к оценке полиции и проводит сравнение с тем, если бы на берег сошли финские моряки. «Конечно же, финский моряк не был бы оштрафован за это, и тогда мы должны оставаться в рамках тех же применимых принципов верховенства права», — заявил юрист. По мнению Хейберга, это совершенно «новая практика» для полиции, которую он никогда раньше не встречал. Адвокат выразил надежду, что этот случай — единичный. Как сообщается, оба моряка получили повестку в суд.

«Если бы они были моими клиентами, я бы посоветовал довести дело до суда» — предложил Хейберг, который утверждает, что есть «веские основания» сомневаться в том, что повестка в суд вообще должна была быть выдана. Редакция газеты Dagbladet направила запрос в полицейское управление провинции Финнмарк в четверг днём ​​с оценками Хейберга, но пока не получила ответа, резюмирует автор.