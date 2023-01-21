 

Xinhua – сохранять боеготовность и повышать бдительность — Си Цзиньпин провёл инспекцию вооружённых сил Китая

21.01.2023, 2:35, Разное
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В преддверии праздника традиционного Китайского Нового года по лунному календарю Си Цзиньпин проинспектировал боеготовность вооружённых сил страны. Как передаёт Xinhua, он заявил, что он в полной мере удовлетворён боевой готовностью войск, однако дал военнослужащим указание сохранять боеготовность и повышать степень бдительности.


AP

Председатель КНР Си Цзиньпин проинспектировал боеготовность вооружённых сил страны в преддверии праздника традиционного Китайского Нового года по лунному календарю. Как пишет Xinhua, Си Цзиньпин поздравил командиров и бойцов НОАК, офицеров и солдатов Народной вооружённой полиции, работающих в армии гражданских лиц, а также ополченцев и резервистов.

Как отмечает портал, Си Цзиньпин придаёт большое значение боеготовности вооружённых сил. По видеосвязи он побеседовал с военнослужащими различных подразделений, выполняющих задачи по пограничной, морской и воздушной обороне, а также по поддержанию стабильности и реагированию на чрезвычайные ситуации.

В ходе онлайн-встречи Си Цзиньпин расспросил военнослужащих, несущих службу на пограничном пункте Кунджирап, об их работе по патрулированию и контролю над границей. Си Цзиньпин похвалил военнослужащих, назвав их образцовыми стражами границы, и призвал их продолжать прикладывать усилия и совершать новые подвиги.

Беседуя с военнослужащими 173-го формирования военно-морских сил КНР, выполняющими задачи по патрулированию, Си Цзиньпин расспросил их о том, как обстоят дела с реагированием на чрезвычайные ситуации.

Выслушав информацию о том, какие рутинные задачи по обеспечению противовоздушной боеготовности выполняют военнослужащие авиационной бригады ВВС, Си Цзиньпин дал им указание сохранять боеготовность и повышать степень бдительности в ходе праздника, с тем чтобы поддерживать безопасность воздушного пространства.

Кроме того, Си Цзиньпин поговорил с военнослужащими штурмовой группы ведущего национального контртеррористического подразделения «Соколы» Народной вооружённой полиции КНР. Председатель КНР расспросил о том, как проходит обучение навыкам ведения боя в условиях спецопераций, а также призвал военнослужащих оттачивать мастерство и быть преданными защитниками.

По окончании онлайн-беседы Си Цзиньпин заявил, что он в полной мере удовлетворён боевой готовностью войск.


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