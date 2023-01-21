Сумма космическая: за сколько опальная Пугачева готова продать душу

Прошлый год запомнился

многим россиянам чередой отъездов звезд российского шоу-бизнеса. Чего только стоил переезд

Аллы Пугачевой — скандальные сообщения, громкие слова и полный отказ иметь дело

с некогда любимой страной. Не все поклонники простили Примадонне эстрады такие

выходки.

Однако, может

быть еще не все потеряно. Журналисты попытались выяснить, сколько стоит

пригласить Аллу Борисовну на мероприятие в Беларусь. Корреспонденты смогли

дозвониться директору Пугачевой Елене Чупраковой и поинтересовались, за сколько

опальная звезда сможет выступить на свадьбе якобы неизвестных богачей.

Сначала директор коротко

заявила, что Алла Пугачева не приедет ни при каких обстоятельствах, но уже к

концу разговора заинтересовалась предложением. Причиной стала космическая сумма

фиктивного предложения — 300 тысяч долларов, или почти 22 миллиона рублей. Директор

пообещала узнать у артистки.

Вот так просто

выяснилась цена, за которую Алла Пугачева готова, можно сказать, продать душу и

закрыть глаза на политические разногласия. Поклонники, конечно, не ожидали

такого ответа от директора артистки и продолжают верить — Примадонна не

согласится приехать ни за какие деньги.