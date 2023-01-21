 

Сумма космическая: за сколько опальная Пугачева готова продать душу

21.01.2023, 2:15, Разное
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Прошлый год запомнился
многим россиянам чередой отъездов звезд российского шоу-бизнеса. Чего только стоил переезд
Аллы Пугачевой — скандальные сообщения, громкие слова и полный отказ иметь дело
с некогда любимой страной. Не все поклонники простили Примадонне эстрады такие
выходки.

Однако, может
быть еще не все потеряно. Журналисты попытались выяснить, сколько стоит
пригласить Аллу Борисовну на мероприятие в Беларусь. Корреспонденты смогли
дозвониться директору Пугачевой Елене Чупраковой и поинтересовались, за сколько
опальная звезда сможет выступить на свадьбе якобы неизвестных богачей.

Сначала директор коротко
заявила, что Алла Пугачева не приедет ни при каких обстоятельствах, но уже к
концу разговора заинтересовалась предложением. Причиной стала космическая сумма
фиктивного предложения — 300 тысяч долларов, или почти 22 миллиона рублей. Директор
пообещала узнать у артистки.

Вот так просто
выяснилась цена, за которую Алла Пугачева готова, можно сказать, продать душу и
закрыть глаза на политические разногласия. Поклонники, конечно, не ожидали
такого ответа от директора артистки и продолжают верить — Примадонна не
согласится приехать ни за какие деньги.


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