 

Гороскоп по годам рождения “Мэнгэ”: проверка совместимости с любимым человеком

21.01.2023, 2:15, Разное
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С давних времен у монгольских народов существует поверье, что
каждый человек имеет родовую метку — мэнгэ. В зависимости от года рождения у
него есть набор личностных признаков. Люди знающие создали гороскоп “Мэнгэ”, по которому можно проверить совместимость
с любимым человеком.

Родовых знаков не так уж и много — всего девять. Название
каждого мэнгэ состоит из цифры и цвета:

  • 9 красных,
  • 8 белых,
  • 7 красных,
  • 6 белых,
  • 5 желтых,
  • 4 зеленых,
  • 3 синих,
  • 2 черных,
  • 1 белое.

Свою метку и метку партнера легко узнать из таблицы, которую подготовили “Дни.ру”.

Расшифровка гороскопа по годам рождения

Самые удачные сочетания

Абсолютная совместимость, партнеры
идеально подходят друг другу: 1) муж с 9 красными мэнгэ + жена с 1 белым мэнгэ,
2) муж с 2 черными + жена с 6 белыми, 3) муж с 7 красными и жена с 8 белыми, 4)
муж с 3 синими и жена с 4 зелеными.

Прекрасный вариант, но не совсем
идеальный, когда мэнгэ у супругов сливаются следующим образом: 9+3; 1+4; 6+7; 2+8.
Согласно прогнозу, все надежды на брак в основном оправдаются.

Третье место в рейтинге успешных пар
по гороскопу занимают представители таких комбинаций: 9+4; 3+1; 7+2; 6+8. Если нашли
себя — знайте, что брак по природе своей благополучный.

Среднее сочетание мэнгэ

Верх второсортных отношений, если
мэнгэ у мужа и жены полностью совпадают по таким меткам: 9 красных, 8 белых, 7
красных, 6 белых. Гороскоп сулит супругам как минимум согласие и достаток.

Менее повезло партнерам, у которых
метки сходятся как 4+4; 1+1; 3+3; 2+2. Однако в целом прогноз положительный — в
семье не должно быть сильных негативных потрясений.

Низ среднего — это 9+8; 6+4; 7+1;
6+3. Гороскоп утверждает: с виду кажется, что такие союзы крепки, но в
реальности партнеры далеки друг от друга.

Самые провальные отношения

Неприятности, скандалы, бедность —
это удел пар с сочетанием мэнгэ 8+1; 2+4; 7+9; 3+6.

Еще более кризисными считаются
сочетания меток 9+6; 2+1; 3+7; 8+4.

Категорически не рекомендовано
создавать семьи, где у супругов мэнгэ выпадают как 9+2; 7+4; 3+8; 6+1.

Помните, что гороскоп совместимости с любимым
человеком способен лишь косвенно определить судьбу брака. На успешность союза
влияют много факторов, от которых зависит конечный результат.


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