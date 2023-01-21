Депутат: Антимонопольное регулирование соцсетей и поисковиков защитит стартапы

Государство должно уделять соцсетям и поисковикам особое внимание из-за их специфики, а также установить для них общие правила работы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее сообщалось, что в пятый антимонопольный пакет могут включить регулирование соцсетей и поисковиков.

«Понимание, что соцсети и поисковики, которые становятся все более весомым и финансово привлекательным ресурсом, должны входить в пятый антимонопольный пакет родилось не сегодня. Всем отраслевым ведомствам и экспертам было понятно, что здесь не должно быть монополистов, которые бы диктовали другим правила игры», – отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Парламентарий поддержал предложение выделить антимонопольное регулирование соцсетей в отдельный законопроект по причине их особой специфики. По мнению Кирьянова, необходимо выносить на юридическую экспертизу все законы и законопроекты, которые связаны с соцсетями и поисковиками, потому что это новые субъекты для регулирования.

«Кроме того, включением соцсетей и поисковиков в пятый пакет мы создаем одинаковые для всех условия существования в отрасли, тем самым, поддерживая российские стартапы в этой сфере», – добавил депутат.

От монопольной политики гигантов отрасли страдает не только частные пользователи, но и малый бизнес со стартапами, потому антимонопольное регулирование создаст благоприятную среду для развития всех участников в этой сфере, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

«К тому же, ряд иностранных игроков покинули наш рынок. Это высвобождает для отечественных участников дополнительные возможности. Все это привело к повышенному вниманию государства к поисковикам и соцсетям в плане регулирования. К тому же, многие из них отчасти объединяют в себе функции разных игроков, например, маркетплейсов или видеоплатформ. Очевидно, что тут могут возникать пересечения, поэтому соцсетям требуется специальное регулирование», – добавил собеседник.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила расширить готовящийся к рассмотрению в Госдуме проект пятого антимонопольного пакета, регулирующего цифровую среду, на соцсети и поисковики. Об этом сообщил замглавы ФАС Сергей Пузыревский на слушаниях думского комитета по защите конкуренции, сообщили «Ведомости». Для обсуждения инициативы в правительстве было принято решение о создании рабочей группы с участием бизнеса и депутатов. Ожидается, что новый проект поправок к закону с учетом замечаний должен быть подготовлен до середины февраля 2023 года

Пятый антимонопольный пакет разрабатывается с 2016 года и должен расширить действие закона «О защите конкуренции» на цифровую сферу. Так, он вводит понятие «сетевой эффект», которое подразумевает получение участником рынка экономических преимуществ за счет большого числа пользователей и собираемых от них данных, что, по мнению ФАС, признак доминирующего положения.

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