Байден не ответил на вопрос о своем отношении к вопросу о передаче Украине танков Leopard
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Глава американского государства Джо Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он призыв Польши к тому, чтобы Германия и другие страны Запада передали Киеву танки Leopard.
Байден заявил, что Украина может рассчитывать на «всю помощь, в которой она нуждается». При этом он не стал отвечать на вопрос о том, почему бы Вашингтону не способствовать старту переговоров между Киевом и Москвой, передает ТАСС.
Напомним, в рамках встречи контактной группы по предоставлению военной помощи Киеву, состоявшейся на американской авиабазе Рамштайн в Германии, участникам не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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