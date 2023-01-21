Байден не ответил на вопрос о своем отношении к вопросу о передаче Украине танков Leopard

Глава американского государства Джо Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он призыв Польши к тому, чтобы Германия и другие страны Запада передали Киеву танки Leopard.

Байден заявил, что Украина может рассчитывать на «всю помощь, в которой она нуждается». При этом он не стал отвечать на вопрос о том, почему бы Вашингтону не способствовать старту переговоров между Киевом и Москвой, передает ТАСС.

Напомним, в рамках встречи контактной группы по предоставлению военной помощи Киеву, состоявшейся на американской авиабазе Рамштайн в Германии, участникам не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.

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