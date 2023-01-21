 

Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области на 7 км

21.01.2023, 1:20, Новости дня
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За день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов также рассказал в Telegram, что украинская артиллерия, «включая М-777, испытывает острый снарядный голод». Он объяснил это тем, что российские войска наносят удары по украинским складам и позициям высокоточными снарядами «Краснополь-М», а также использованием комплексов «Смерч» и «Торнадо-С».

Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Рогов рассказывал о боях у города Орехова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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