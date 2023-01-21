Politico – большинство западных компаний ведут дела в России как ни в чём не бывало

Несмотря на санкции Запада против Москвы и вереницу сообщений об уходе ряда компаний из России, огромное количество фирм со штаб-квартирами в Европейском союзе и странах G7 продолжают работать и инвестировать в страну как ни в чём не бывало. Как пишет Politico, к ноябрю 2022 года менее 9% из примерно 1400 компаний ЕС и «семёрки» продали хотя бы одну дочернюю компанию после начала российской спецоперации на Украине.



AP

Как показало новое исследование инвестиций западных компаний в акционерный капитал, огромное количество фирм со штаб-квартирами в Европейском союзе и странах G7 продолжают работать и инвестировать в РФ как ни в чём не бывало. Как пишет Politico, по данным профессора Саймона Эвенетта из Санкт-Галленского университета в Швейцарии и профессора Никколо Пизани из Международного института развития менеджмента, к ноябрю 2022 года менее 9% из примерно 1400 компаний Евросоюза и «семёрки» продали хотя бы одну дочернюю компанию после начала российской спецоперации на Украине. И это несмотря на суровейшие санкции Запада против Москвы и вереницу сообщений об уходе ряда компаний из РФ с началом боевых действий на Украине.

«Эти результаты ставят под сомнение готовность западных фирм порвать даже с экономиками тех стран, которые их собственные правительства считают геополитическими конкурентами», — говорится в заявлении авторов.

Среди покинувших Россию компаний американских оказалось больше (почти 18%), чем европейских (8,3%) и японских (15%).

В числе десятков западных компаний, полностью прекративших дела в России, Йельский университет назвал такие гиганты, как Ford, Renault, McDonald’s, Ikea и Shell.

Однако другие, например, гигант потребительских товаров Unilever, американская сеть быстрого питания Subway и итальянский производитель макарон Barilla — продолжают работать в России. Согласно исследованию, большинство оставшихся в РФ западных компаний представляют Германию.

Как напоминает издание, ранее на саммите Всемирного экономического форума в Давосе высшие чиновники и руководители предприятий пообещали упрочить военную и экономическую поддержку Киева. Однако за кулисами поднимались вопросы, как долго мировое бизнес-сообщество сможет изолировать Москву и где найти новые рынки энергоносителей, металлов и продуктов питания.