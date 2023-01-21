 

20 minutes – француз судится с соседней блинной из-за запаха блинов и звона тарелок

21.01.2023, 1:10, Разное
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Во Франции пенсионер-парижанин подал в суд на владельцев блинной в соседнем доме из-за слишком сильного запаха блинов и звона тарелок, рассказывает 20 minutes. Новые хозяева ресторана уверяют, что после его жалоб поменяли вытяжку и провели изоляцию помещений, но их усилия не помогли избежать конфликта.


AP

Хозяева блинной в городе Эрки (департамент Кот-д’Армор) не понаслышке знают, насколько серьёзными могут быть конфликты между соседями, пишет 20 minutes. Сразу после переезда в этот регион три года назад молодая пара столкнулась с претензиями от одного из соседей, который жаловался на слишком сильный запах и шум.

Как рассказывает издание, Алекс Польж и Марлен Дюпон купили ресторан Crêperie du Pêcheur в 2019 году. Он расположен в жилом доме неподалёку от парковки перед маршрутом на мыс Эрки, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. «Для нас это была мечта всей жизни, — поделился Алекс в интервью французской газете. — Мы взяли большие кредиты, чтобы здесь обосноваться, но мы знали, чего хотим».

Едва переехав, молодая пара познакомилась с ближайшим соседом. Мужчина родом из Парижского региона построил этот загородный дом в 2000 году, чтобы проводить выходные у моря. «В то время блинной ещё не было, — объяснил сосед в беседе с онлайн-газетой Actu.fr. — Если бы она была, я бы сбежал. Тогда мы поселились в охранной зоне «Натура 2000», где было спокойно и тихо». Наряду с другими коммунами Эрки насчитывает больше всего загородных домов в регионе Бретань: свыше 80% построек здесь пустует большую часть года.

В 2009 году бывший владелец дома, купленного Алексом и Марлен, сделал из него ресторан. Уже тогда у него возникли проблемы с соседом, но им удалось договориться. Однако с 2016 года сосед вышел на пенсию и теперь постоянно живёт в Эрки, а новым хозяевам постоянно приходится выслушивать его жалобы. «Мы с ним встретились, он сначала сказал, что ему мешает запах блинов и звон тарелок», — вспоминает Алекс. Молодая пара поменяла вытяжку и перенесла мойку, а также провела изоляцию в зале. «Но этого всегда было недостаточно, — возмущается владелец ресторана. — Мне казалось, что мы приложили много усилий. Это превращается в издевательство. Нам надоело, мы просто хотим работать».

С 30 сентября блинная закрыта на ремонт и скоро получит хорошо изолированную веранду, которая должна приглушить шум. Хозяин ресторана смирился с большими тратами: «Мы хотим избежать конфликта». При этом он уверяет, что жалуется только сосед, а мэрия и профсоюз поддерживают молодую пару. «Мы много сделали ради него, но теперь нам надоело, — объясняет Алекс. — Для этого мы и запустили петицию чтобы люди понимали, что происходит». На момент публикации статьи за пять дней петицию уже подписало почти 9 тыс. человек. Как отмечает издание, в интернете она привлекла внимание благодаря тому, что речь идёт о загородном жилье, парижском пенсионере и ущемлении традиционной культуры.

Попытка по-соседски договориться не привела к успеху. «Он хочет, чтобы мы закрывались в 7 часов вечера. На самом деле он хочет, чтобы мы просто закрылись», — возмущается владелец блинной. Хозяев заведения вызвали в суд, и теперь обеим сторонам придётся 16 февраля представить свои аргументы перед судьёй, пишет в заключение 20 minutes.


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