Родом из 70-х, но в современном исполнении: особенности и актуальные модели блузок в горошек – хита 2023 года

Кажется, что горошек никогда не выйдет из моды. Стильный и интересный принт можно увидеть не только лишь на красивых платьях, но также и на эффектных и роскошных блузах.

Принт горошек помогает сделать образ более выразительным, женственным и утонченным. Блузки в горошек станут модным и популярным трендом в 2023 году и будут оставаться актуальными еще длительное время. Вот несколько советов относительно того, как лучше всего вписать этот наряд в свой гардероб.

Какие есть модели блуз в горошек

Модные блузы появились в этом году в коллекциях многих дизайнеров. Это красивые и стильные модели в крупный и мелкий горошек. При этом принт может быть как темным, так и разноцветным.

Хорошим выбором станет удлиненная блуза в горошек, которую можно красиво сочетать вместе с юбкой или брюками.

В моде будут модели, в которых горошины расположены равномерно рядом друг с другом. Такие блузы идеально подходят для составления красивого делового образа.

Дизайнеры также рекомендуют обратить внимание на некоторые интересные и несколько фантазийные варианты нарядов, в которых горошек расположен хаотичным образом. При этом горошины могут быть нескольких различных цветов и образовывать просто удивительные и стильные узоры.

В 2023 году в моде будет также достаточно необычный горошек, в частности угловатый, овальный и даже в виде цветка.

Не стоит также забывать о моделях, выполненных в стиле 70-х годов. Они могут быть изготовлены из атласа светлых тонов в крупный горох. С такими блузами можно быть уверенными в том, что вы будете привлекать к себе внимание.

В моде блузки в горошек как с длинными, так и с короткими рукавами. Их можно очень красиво дополнить при помощи воланов, рюш и крупных пуговиц.

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Еще одним модным и стильным трендом являются белые блузы в черный горошек. Они очень хорошо смотрятся вместе с джинсами и легинсами. Дополнить их можно при помощи баски, пояса или же банта.

Модельеры в 2023 году предлагают стильные и эффектные приталенные блузы в горошек. Кроме того, интересно смотрятся модели оверсайз. С помощью таких нарядов можно создать совершенно любой стиль, в частности элегантный, романтичный или же уличный.

Какие цвета блузок будут в моде

В 2023 году не стоит бояться экспериментировать. Яркость и контрастность станут основными трендами этого сезона.

Именно поэтому помимо традиционного белого и черного можно смело использовать оттенки зеленого, красного, фиолетового, желтого, пудрового, розового, синего и оранжевого.

С чем лучше всего сочетать блузы в горошек

Легкие и воздушные модели с короткими рукавами лучше всего сочетать вместе с шортами или же длинной юбкой в пол.

С джинсовой тканью идеально сочетаются блузы, основной цвет которых достаточно глубокий и насыщенный.

Модели с рюшами или же бантами помогут создать нежный и романтический образ. Лучше всего они смотрятся вместе с юбкой или же брюками.

Блузы в горошек хорошо смотрятся с совершенно любым низом, в частности с юбками, шортами, брюками или же джинсами. Однако важно выбирать один цвет. Так можно получить просто идеальное сочетание.