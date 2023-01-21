 

Узнавшие о браке Гордона и Барановской россияне раскрыли рот от удивления: Другое лицо

21.01.2023, 0:52, Разное
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Недавно Юлия Барановская в эфир шоу “Мужское / Женское” заявила о так называемом браке с Александром Гордоном. Так она назвала работу над передачей, которая продолжается уже целых девять лет. Телезвезда отметила, что это самый долгий брак в жизни ее соведущего. Тот лишь улыбнулся и сказал, что столько не живут.

Напомним, в прошлом году Гордон женился на юной студентке Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, арфистке Софии Каландадзе. Новая жена младше журналиста почти на 40 лет.

Сначала россияне увидели в молодой супруге телеведущего светскую львицу, но когда им на глаза попался ее свежий снимок, они раскрыли рот от удивления. С виду она скромная студентка, которая, видимо, бескорыстно любит 58-летнего ведущего шоу “Мужское / Женское”. Так что у возлюбленной журналиста другое лицо, нежели то, какое увидела публика, впервые взглянув на нее.

Ранее заговорившая о браке с Александром Гордоном Юлия Барановская заговорила о беременности. Телеведущая призналась, что хочет родить еще одного ребенка. О планах экс-супруги Андрея Аршавина писали “Дни.ру”.


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