Синеющего Костомарова отключили от аппарата: Последняя стадия

45-летний

Олимпийский чемпион и бывший партнер Татьяны Навки в танцах на льду Роман Костомаров

был госпитализирован с подозрением на пневмонию. К сожалению, страшный диагноз

подтвердили. Состояние мужчины ухудшалось с каждым днем, но врачи продолжали

делать все возможное.

В один момент работники

медицинского учреждения приняли решение подключить фигуриста к аппарату ЭКМО.

Врачи идут на этот шаг, когда кровь человека не насыщается кислородом в нужном

объеме. Так, можно сказать, синеющего от недостатка кислорода Романа

Костомарова смогли принудительно стабилизировать. Состояние спортсмена

действительно немного улучшилось. Теперь, когда в ЭКМО потребности нет, мужчину

отключили от аппарата и подключили к обычному ИВЛ.

“ЭКМО – это

последняя стадия, подключаем тогда, когда поражение легких очень большое и

аппарат ИВЛ не справляется”, — поясняют журналистам источники.

Кроме этого, к

Роману Костомарову допустили и супругу — фигуристку Оксану Домнину. Женщина

несколько дней не могла попасть к пациенту из-за серьезного положения. Кажется,

в состоянии спортсмена прослеживается положительная динамика. Поклонники верят

в скорейшее выздоровление Романа.