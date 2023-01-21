 

Синеющего Костомарова отключили от аппарата: Последняя стадия

21.01.2023, 0:52, Разное
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45-летний
Олимпийский чемпион и бывший партнер Татьяны Навки в танцах на льду Роман Костомаров
был госпитализирован с подозрением на пневмонию. К сожалению, страшный диагноз
подтвердили. Состояние мужчины ухудшалось с каждым днем, но врачи продолжали
делать все возможное.

В один момент работники
медицинского учреждения приняли решение подключить фигуриста к аппарату ЭКМО.
Врачи идут на этот шаг, когда кровь человека не насыщается кислородом в нужном
объеме. Так, можно сказать, синеющего от недостатка кислорода Романа
Костомарова смогли принудительно стабилизировать. Состояние спортсмена
действительно немного улучшилось. Теперь, когда в ЭКМО потребности нет, мужчину
отключили от аппарата и подключили к обычному ИВЛ.

“ЭКМО – это
последняя стадия, подключаем тогда, когда поражение легких очень большое и
аппарат ИВЛ не справляется”, — поясняют журналистам источники.

Кроме этого, к
Роману Костомарову допустили и супругу — фигуристку Оксану Домнину. Женщина
несколько дней не могла попасть к пациенту из-за серьезного положения. Кажется,
в состоянии спортсмена прослеживается положительная динамика. Поклонники верят
в скорейшее выздоровление Романа.


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