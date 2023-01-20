Власти США выписали ордер на арест россиянина Осипова по делу о попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга

Выписан ордер на арест россиянина Владислава Осипова, который, по версии американских властей, якобы пытался вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга, сообщил минюст США.

Власти США считают, что Осипов и житель Великобритании Ричард Мастерс хотели скрыть принадлежность яхты «Танго» Вексельбергу. Яхта оценивается в 90 млн долларов, передает РИА «Новости».

Осипова и Мастерса обвинили в заговоре с целью обмана американских властей, нарушении санкций и отмывании денег. Мастерс арестован в Испании, его ждет экстрадиция в США. У Осипова, про которого власти США заявили, что он занимал высокие должности в компаниях Вексельберга, есть гражданство Швейцарии.

Соответствующие исковые заявления были поданы в суд в федеральном округе Колумбия, передает ТАСС.

Напомним, весной испанская гражданская гвардия сообщила о том, что наложила арест на Балеарских островах на яхту Вексельберга. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США.

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