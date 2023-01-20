 

Власти США выписали ордер на арест россиянина Осипова по делу о попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга

20.01.2023, 23:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выписан ордер на арест россиянина Владислава Осипова, который, по версии американских властей, якобы пытался вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга, сообщил минюст США.

Власти США считают, что Осипов и житель Великобритании Ричард Мастерс хотели скрыть принадлежность яхты «Танго» Вексельбергу. Яхта оценивается в 90 млн долларов, передает РИА «Новости».

Осипова и Мастерса обвинили в заговоре с целью обмана американских властей, нарушении санкций и отмывании денег. Мастерс арестован в Испании, его ждет экстрадиция в США. У Осипова, про которого власти США заявили, что он занимал высокие должности в компаниях Вексельберга, есть гражданство Швейцарии. 

Соответствующие исковые заявления были поданы в суд в федеральном округе Колумбия, передает ТАСС.

Напомним, весной испанская гражданская гвардия сообщила о том, что наложила арест на Балеарских островах на яхту Вексельберга. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.21 / Евро 2020. В фан-зоне на Спортивной площади в Киеве тысячи болельщиков пели гимн Украины. Видео

07.08.21 / Глава «Вектора» в интервью «Знанию» рассказал о поражении нервных клеток коронавирусом

15.09.20 / Рада отменила справки об отсутствии судимости для кандидатов в депутаты

27.03.21 / Зеленский провел совещание по коронавирусу с участием Вирастюка. В КИУ и “Опоре” считают это скрытой агитацией

14.04.21 / Мужчина утонул в пруду в московском парке

28.11.20 / Рада заслушает отчет об эффективности “карантина выходного дня” – Арахамия

29.07.20 / Роскачество предупредило об опасности в жару холодного чая и кофе

14.11.22 / Си Цзиньпин прибыл на Бали для встречи с Байденом

05.03.21 / Степанов: Ни при каких обстоятельствах “Спутник V” не будет зарегистрирован в Украине

13.07.20 / Мнения: Медиастарцы как продукт времени и пиара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика