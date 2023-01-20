 

Time сообщил о гибели участвовавшего в боях на стороне украинских войск американского морпеха Свифта

20.01.2023, 23:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Украине погиб американский морской пехотинец Дэниел Свифт, который участвовал в боях на стороне украинских войск, сообщают СМИ со ссылкой на должностное лицо в ВМС США.

Утверждается, что оператор первого класса сил специального назначения ВМС США Свифт «ушел в самоволку» и считался дезертиром с 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

По данным издания, Свифт погиб на этой неделе «в ходе атаки РФ на его подразделение». Сообщается, что он «скончался от ранений». Госдепартамент США ранее заявлял, что недавно в Украине скончался житель США, но тогда он не подтвердил, что речь идет о морпехе.

Напомним, попавший в плен украинский мобилизованный рассказал, что в Соледаре, который позднее был освобожден российскими войсками, находились наемники из США. Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в конце декабря сообщал о переброске Киевом иностранных наемников в Артемовск и Соледар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04.21 / Боррель: У ЕС нет компетенции отключить Россию от SWIFT

09.07.22 / Министром образования Британии стала показавшая средний палец толпе сторонница Джонсона

03.08.20 / В МИД РФ вызвали посла Беларуси, потребовали немедленно освободить вагнеровцев

13.07.20 / Эксперты: к аннексии Крыма привел не Майдан, а неприятие Россией самой идеи независимости Украины 

22.06.21 / В Бухаресте украинцев не пустили на матч из-за флага с надписью “Крым – это Украина”. МИД отреагировал

17.01.21 / МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России

18.07.21 / Израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток

26.08.20 / Французский сенатор призвал Россию повлиять на Лукашенко, но только в мирном ключе

05.09.20 / Российский бизнесмен подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл

12.06.21 / Украина договорилась с УЕФА о лозунге «Героям слава!» на форме сборной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика