Time сообщил о гибели участвовавшего в боях на стороне украинских войск американского морпеха Свифта

На Украине погиб американский морской пехотинец Дэниел Свифт, который участвовал в боях на стороне украинских войск, сообщают СМИ со ссылкой на должностное лицо в ВМС США.

Утверждается, что оператор первого класса сил специального назначения ВМС США Свифт «ушел в самоволку» и считался дезертиром с 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

По данным издания, Свифт погиб на этой неделе «в ходе атаки РФ на его подразделение». Сообщается, что он «скончался от ранений». Госдепартамент США ранее заявлял, что недавно в Украине скончался житель США, но тогда он не подтвердил, что речь идет о морпехе.

Напомним, попавший в плен украинский мобилизованный рассказал, что в Соледаре, который позднее был освобожден российскими войсками, находились наемники из США. Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в конце декабря сообщал о переброске Киевом иностранных наемников в Артемовск и Соледар.

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