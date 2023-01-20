РФС сообщил о намерении провести встречу с УЕФА для обсуждения возможного возвращения российских команд на турниры

Во вторник состоится встреча представителей Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для обсуждения возможного возвращения российских команд к международным турнирам, сообщил источник. Эту информацию подтвердил РФС.

Источник ТАСС сказал, что обсудить планируют «потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам». Российскую сторону будут представлять генсек РФС Максим Митрофанов и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

В конце декабря сообщалось, что РФС и УЕФА решили сформировать рабочую группу по разработке дорожной карты для возвращения российских команд на международные соревнования, от которых те были отстранены весной как УЕФА, так и ФИФА. Спортивный арбитражный суд заявил, что УЕФА и ФИФА якобы были вынуждены отстранить российские команды для безопасного проведения международных соревнований.

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