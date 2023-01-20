 

Le Parisien – удвоение военного бюджета и ставка на ядерное сдерживание — Макрон объявил о «трансформации» французской армии в контексте украинского конфликта

20.01.2023, 23:50, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон представил проект закона о военном планировании на 2024—2030 год, предусматривающий значительное увеличение бюджета, выделяемого на вооружённые силы, пишет Le Parisien. Как поясняет газета, украинский конфликт подтолкнул Францию и других сопротивляющихся европейцев к тому, чтобы тратить больше денег на оборону. Чтобы подготовиться к войнам будущего и должным образом реагировать на них, «нужны огромные средства», отметил президент.


AP

Учитывая, что украинский конфликт выявил слабые места в устройстве французских вооружённых сил, Эммануэль Макрон объявил о начале эпохи «военной экономики» и «трансформации вооружённых сил» в стране, пишет Le Parisien. Чтобы подготовиться к «более жестоким, более неоднозначным» войнам и должным образом реагировать на них, «нужны огромные средства», отметил президент, выступая перед французскими военнослужащими 20 января. 

Глава государства обнародовал основные направления будущего закона о военном планировании на 2024—2030 годы. Одной из мер станет увеличение бюджета, выделяемого на оборону — в течение следующих семи лет на военные нужды будет потрачено €400 млрд. Для сравнения, закон о военном планировании на 2019—2025 годы предусматривал бюджет в размере €295 млд. В сумме эти средства означают увеличение финансирования, выделяемого на армию вдвое, отмечает издание. «Это огромные усилия, беспрецедентные за последние пять десятилетий», — признаёт глава государства.

Конфликт на Украине изменил всё, поясняет газета. Он подтолкнул Францию и других сопротивляющихся европейцев к тому, чтобы тратить больше денег на оборону. «В предстоящие годы эти усилия будут пропорциональны опасностям, то есть существенными», — заявил Эммануэль Макрон в начале своего выступления. По этой причине бюджет разведки увеличится на 60% в течение семи лет.

В новом законе о военном планировании упор будет сделан на укрепление суверенитета страны посредством  ядерного сдерживания, пишет газета. Усилия по модернизации французского ядерного арсенала (на которые в 2023 году будет выделено €5,6 миллиардов в виде платёжных кредитов) будут продолжены, отмечает издание.

 


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