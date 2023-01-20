Expressen – глава МИД Швеции не осудил запланированную акцию по сожжению Корана возле посольства Турции в Стокгольме

Министр иностранных дел Тобиас Бильстрём не считает правильным запретить проведение запланированной демонстрации с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме, пишет газета Expressen. Об этом в интервью изданию заявил глава внешнеполитического ведомства скандинавской страны после того, как правительство Швеции подверглось критике за то, что оно не встало на защиту «свободы слова» после акции с куклой Эрдогана у мэрии Стокгольма. По мнению чиновника, ему говорить о запрете демонстраций было бы «крайне неуместным».



AP

Датско-шведский правый экстремист Расмус Палудан получил разрешение от полиции на проведение в субботу демонстрации по сожжению Корана возле посольства Турции в Стокгольме. Демонстрация произойдёт чуть более чем через неделю после резонансной акции с подвешиванием чучела Эрдогана возле мэрии столицы. Инцидент вызвал гнев в Турции, и правительство Швеции отреагировало решительно: премьер-министр Ульф Кристерссон назвал происшествие «саботажем» шведского вступления в НАТО, а глава МИД Тобиас Бильстрём раскритиковал то, что он назвал «фиктивной казнью» президента Турции, напоминает Expressen.

Впоследствии власти скандинавской страны подверглись критике за «недостаточное отстаивание свободы слова» в Швеции. Когда в интервью газете Expressen журналисты поинтересовались у главы внешнеполитического ведомства о его отношении к запланированному сожжению Корана возле посольства Турции, Бильстрём подчеркнул важность наличия «свободы слова и свободы собраний в Швеции» и «самого факта» того, что такие демонстрации могут проходить, пишет издание.

Примечательно, что оплатил заявку на проведение демонстрации Расмуса Палудана журналист и ведущий канала правой партии «Шведских демократов» Riks господин Чанг Фрик. На вопрос, почему человек, аффилированный с партнёрской партией по коалиции, участвует и способствует проведению такой демонстрации, представитель правящих консерваторов Бильстрём отвечать не стал. Министр подчеркнул, что «важен лишь сам факт существования свободы собраний», а также то, что «полиция не имеет права отказывать кому-либо в проведении демонстрации исключительно на том основании, что она может кому-то не понравиться или показаться неуместной», пишет Expressen.

Журналисты задали вопрос Бильстрёму, не хотел бы он отговорить кого-либо от проведения таких акций во время вступления страны в НАТО, на что чиновник ответил, что ему как министру иностранных дел было бы «крайне неуместно» говорить о запрещении проведения демонстрации, резюмирует автор.