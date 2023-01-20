Вся власть сапогам

Что стоит за предложением спикера Володина пускать во власть только «служилое сословие».

Вслед за предложением ввести в Уголовный кодекс статью о конфискации имущества «уехавших негодяев, оскорбляющих Россию» спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил, чтобы на государственные должности и на госслужбу брали только тех, кто имеет военно-учетную специальность и служил в Вооруженных силах. И чтобы только таких людей допускали к выборам депутатов Госдумы.

Вячеслав Викторович, как известно, не только кандидат технических наук с диссертацией «Разработка и обоснование параметров весового дозирующего устройства стебельных кормов», но и доктор юридических. И в прошлом — профессор кафедры конституционного права.

Подобный бэкграунд вроде бы должен предполагать, что персонаж знаком с российской Конституцией. Где пока еще действует вторая глава «Права и свободы человека и гражданина», и в том числе, статья 32. В которой есть два пункта — третий и четвертый.

Пункт третий: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

Пункт четвертый: «Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе».

Ни в тот, ни в другой пункты инициативы г-на Володина ну никак не укладываются. Точнее, они им кардинально противоречат.

Невозможно, не нарушая Конституцию, запретить баллотироваться в Госдуму тем, кто не служил в армии. И невозможно, не нарушая Конституцию, принимать на государственную службу только тех, кто служил в армии.

Да, конечно, при нынешнем состоянии законодательного процесса российская Конституция — невелико и препятствие. Но все-таки речь идет о статье из «неизменяемой» обычным путем второй главы Конституции: для того чтобы изменить ее положения, нужно принять новую Конституцию. Целиком.

А такая задача пока что российской властью не ставится. Хотя, учитывая недавние заявления Владимира Путина о том, что права человека — враждебное изобретение, используемое недругами для «разрушения суверенитета России» (почти полная калька представления советских времен о «так называемых правах человека» как буржуазном измышлении), совершенно невозможно исключать и принятие новой Конституции, где вторая глава будет неузнаваемо переписана…

Многие уже оттянулись над инициативой Володина, как ведущей к тому, что немалую часть депутатов и чиновников, ни в какой армии не служивших, придется отодвинуть от власти (да и президент с министром обороны, как известно, тут не исключение). А еще — совсем недавно о том, что политики, которые призывают не обращать внимания на Конституцию России, должны покинуть конституционные органы власти страны, заявлял другой доктор юридических наук, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Фото: Александр Река / ТАСС

Трудно предположить, что Вячеслав Володин внемлет этому призыву и покинет Госдуму, — но так же трудно предположить, что он вовсе не читал вторую главу Конституции. А если читал — значит, скорее всего, он старается таким путем не столько внести законодательное предложение (как уже сказано, крайне сомнительное с точки зрения реализации), сколько сделать реверанс в сторону армии, от действий которой сегодня куда больше, чем от действий Госдумы, зависят политические перспективы.

Объявить именно людей с армейским прошлым то ли «новым дворянством», то ли новым «служилым сословием», обозначить, что именно из них будут рекрутировать политическую элиту и на них будут делать ставку.

Это логично продолжает недавние заявления единороссов — о готовности выдвигать на предстоящих выборах участников СВО, давая им приоритет перед другими кандидатами.

Трогательное единство с единороссами, проявленное в этом вопросе коммунистами, «эсерами» и «жириновцами», заявившими об аналогичных намерениях, показывает не только то, что все это — «партии Путина в разных костюмах» (большой привет адептам «умного голосования»), но и то, что политическая задача такого рекрутирования поставлена Кремлем.

Мировой опыт знает страны, где политическая элита имеет «армейское» происхождение. В том числе, и демократические страны — например, Израиль, где многие премьеры и члены правительства приходили в политику, уже дослужившись до генеральских чинов, а армейский опыт есть практически у каждого.

Но вряд ли у Кремля получится так, как в Израиле.

И потому, что армия там построена на совсем других принципах, чем в России.

И потому, что отношение к армии там совсем другое, чем в России.

И потому, что успешными политиками там становились военные, добившиеся успехов в борьбе с противником, многократно превосходящим по численности. Именно поэтому они выигрывали выборы — в честной борьбе с другими политиками.

То, что российская ситуация, мягко говоря, иная, не требует особых доказательств.

Значит, совсем иным будет и результат.

Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

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