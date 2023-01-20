Романтично, элегантно и совсем несложно: делаем венок из книжных страниц на любой сезон (пошаговая инструкция)

Многие люди любят делать цветы из бумаги. Если вас увлекает это занятие, то попробуйте создать венок из книжных страниц. Этот декор выглядит романтично и элегантно, его можно очень просто сделать. В статье мы поделимся пошаговой инструкцией по изготовлению венка из книжных страниц.

Что вам понадобится

Вам потребуется готовый круглый венок из виноградной лозы. Он будет служить основой декора. Также вам понадобятся следующие материалы и инструменты для работы:

старые ненужные книги; декоративная лента; искусственные ягоды; пистолет с горячим клеем.

Вырываем старые книжные страницы

Вырвите страницы из старой книги. Если вы используете венок из виноградной лозы среднего размера, то вам понадобится 40-50 страниц.

Нарежьте страницу бахромой

Сложите страницу книги пополам по вертикали. Начните нарезать тонкие полоски на бумаге, оставляя средний сгиб целым.

Продолжайте, пока вся страница не будет разрезана на бахрому. Затем разверните ее так, чтобы середина была сплошной, а внешние края – надрезаны.

Склеиваем цветы из бумаги

Добавьте немного клея по центру страницы. Затем сложите ее пополам и прижмите, чтобы скрепить эту центральную область.

Теперь нанесите тонкую полоску клея вдоль сплошного края. Начните скручивать бумагу. Делайте это таким способом, чтобы сплошной край был запечатан, а бахрома оставалась свободной.

Добавьте дополнительные капли клея после завершения, чтобы закрепить изделие.

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Повторите этот процесс для всех остальных страниц книги.

Приклеиваем декор к венку

Когда все цветы с бахромой будут готовы, приклейте их к венку из виноградной лозы. Добавьте немного клея на нижнюю часть изделий. Установите их на венок в вертикальном положении.

Приклеивайте цветы на венок достаточно далеко друг от друга, чтобы они могли немного распушиться, но все же соприкасались по бокам.

Когда все изделия будут приклеены, создайте второй ряд бумажных цветов.

Добавляем ленту и ягоды

Отрежьте полоску ленты и завяжите бант. Приклейте его вместе с искусственными ягодами к верхней части венка.

Повесьте готовый декор на дверь или стену.

Заключение

Вместо венка из виноградной лозы вы можете использовать круг, вырезанный из куска картона. Вы также можете сделать венок более ярким, если замените книжные страницы тонкой цветной бумагой.