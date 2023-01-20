Как придать современный вид классическому французскому маникюру: трендовые способы апгрейда френча

Французский маникюр – нестареющая классика, которая никогда не выйдет из моды. Но иногда однообразное оформление ногтей надоедает. Если вам приелся привычный нюдовый маникюр с белыми полосками на кончиках, попробуйте как-то разнообразить его и сделать более оригинальным.

Черепаховый окрас

В далеких 60-х годах икона моды Жаклин Кеннеди ввела моду на черепаховый принт, появившись на публике в очках с оправой такой расцветки. С тех пор данный узор неоднократно то входил в моду, то выходил из нее. Сейчас он снова на пике популярности, и это хороший повод разнообразить свой маникюр. Если у вас длинные ногти, попробуйте оформить кончики черепаховым узором, состоящим из оранжево-коричневых пятен. Будет хорошо, если в вашем гардеробе найдется какой-то аксессуар такой же расцветки.

Кошачий глаз

Некоторое время назад был очень популярен маникюр “кошачий глаз”, который подразумевает использование специального мерцающего лака с магнитными частичками. Но в последнее время интерес к этому виду нейл-арта начинает снижаться, многим модницам он уже приелся. Но можно получить нечто действительно свежее и оригинальное, если совместить два популярных вида маникюра – френч и “кошачий глаз”. Покройте кончики мерцающим лаком с магической полоской, напоминающей взгляд кошки. Все внимание окружающих будет приковано к вашим изящным ручкам.

Барбикюр

Недавно в мире нейл-арта появилась новая модная тенденция – барбикюр. Это оформление ногтей в кукольных нежных тонах – розовый, лиловый и так далее. Это вполне интересная идея для французского маникюра – использовать два цвета из одной карамельной гаммы для оформления основы ногтя и кончика. Если смотреть невооруженным глазом, может показаться, что эти оттенки сливаются. Но при этом создается эффект градиента, который делает маникюр более элегантным, чем при однотонном покрытии.

Контрастный матовый

Если вы хотите придать своему французскому маникюру нотку оригинальности, используйте матовый лак, который смотрится очень стильно и благородно. Покрасьте кончики черным, чтобы визуально удлинить пальцы и сделать маникюр более строгим, подходящим для офиса. Уравновесить контрастность оттенков можно, добавив немного черных блесток на светлую часть ногтя.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Нежные узоры

Если в вашей жизни грядет такое значимое событие, как помолвка или свадьба, наверняка вы тщательно продумываете образ от кончиков волос до кончиков ногтей. Говоря о ногтях, стоит отметить, что френч – просто идеальный вариант маникюра для невесты, подчеркивающий ее нежную красоту. Но в такой особенный день ему следовало бы придать нотку торжественности, дополнив изысканными ажурными узорами. Также не помешает немного блесток и страз.

Животный принт

Животный принт – это актуальный тренд последних нескольких лет. В 2023 году он также будет абсолютно уместным. В этом году на первый план выйдет именно леопардовый принт, который долгое время подвергали критике. В рамках классического французского маникюра он смотрится весьма сдержанно, но в то же время придает образу смелости, дерзости и элегантности.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Сердечные акценты

Один из действительно отличных и простых способов обновить французский маникюр – это добавить в дизайн каких-то дополнительных форм. Например, вы можете привнести в свой френч романтическую нотку, украсив его нежными розовыми сердечками. Но в принципе, вы можете использовать любое оформление на свой вкус – звездочки, кружочки, снежинки и так далее. Ориентируйтесь на свое настроение. Также можно сделать тематический маникюр, опираясь на сезон или праздник.

Эффектный красный

Едва ли в истории женской моды есть нечто более эффектное, чем манящий красный цвет. На протяжении десятилетий он используется в одежде, макияже, маникюре и не теряет актуальности. Если вы накрасите красным лаком не всю поверхность ногтей, а лишь покроете кончики, образ будет не столь агрессивным и вызывающим. В то же время он продемонстрирует вашу страстную женскую энергетику и заставит почувствовать себя неотразимой.

Коричневый оттенок

Если вы являетесь приверженцем естественных оттенков в маникюре, но все равно хотите чего-то яркого, обратите внимание на коричнево-терракотовую палитру. Такой маникюр смотрится очень изысканно и в то же время современно. Такой нейл-арт существенно освежит ваш образ.