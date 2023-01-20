“Огромного размера”: жуткая опухоль разделила жизнь Айзы на до и после

Блогерша Айза (Айза-Лилуна Ай), известная как бывшая жена рэпера Гуфа, постоянно держит связь со своими поклонниками, делая различные публикации в популярной соцсети. В последнее время телезвезда активно высказывает об обстановке в мире, но собственное здоровье заставило ее сконцентрироваться на себе.

Посетив недавно врача, Айза не на шутку забеспокоилась о своем состоянии. По словам блогерши, врач сообщил ей неприятный диагноз. Можно сказать, довольно жуткий. Она сразу уточнила: речь не идет о ВИЧ или психическом расстройстве. “У меня киста огромного размера”, – проинформировала экс-Долматова.

Получается, что опухоль разделила жизнь Айзы на до и после. Теперь ей предстоит операция по удалению новообразования. 38-летняя мать двоих детей поблагодарила поклонников, переживающих за ее здоровье. А тех, кто лишь глумится над ней, блогерша попросила покинуть ее страницы в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что Айза, которая долго жаловалась на безденежье, приобрела огромный дом. Телезвезда долго мечтала о покупке недвижимости. Как оказалось, знаменитости пришлось продать свою квартиру и принять финансовую помощь от экс-супруга. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.