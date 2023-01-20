Емельянов день: что можно и нельзя делать 21 января

Житие святителя Емилиана окутано таинственной дымкой, до наших дней дошло мало сведений о судьбе преподобного. Он жил при царствовании Льва Армянина — злостного иконоборца. Император тщетно требовал от епископа отказа от по­чи­та­ния икон. Затем правитель сослал оппонента в заточение,

где тот вскоре умер как ис­по­вед­ник. История эта предвосхищает установление церковного православного праздника 21 января. Сегодня, в Емельянов день, принято соблюдать обычаи и традиции.

Что можно делать

На Руси в этот день люди дружно собирались группами, чтобы делиться интересными рассказами. Одиночки присоединялись к семейным, которые радушно принимали гостей. По завету предков, 21 января 2023 года надо найти или организовать компанию, в которой будут звучать сказки, небылицы и откровенные истории из жизни.

А еще в церковный православный праздник сегодня можно делать рукотворные шедевры. Женщины и девушки в Емельянов день обычно занимались вязанием и шитьем. Потехи ради они украшали свои прялки и ходили с ними по округе.

Что нельзя делать

Под запретом физический труд и работа по дому, но лишь до полудня. Как только часы покажут 12 часов, можно приниматься за дело. Согласно обычаям и традициям, нельзя делать сегодня кисель. Якобы в этот церковный православный праздник из-за напитка могут беды возникнуть. В Емельянов день ни в коем случае нельзя покупать веревки. Как говорится, хотите — верьте, хотите — нет.