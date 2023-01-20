 

Армянский посол в Британии Нерсесян раскритиковал действия Москвы в связи с конфликтом его страны с Азербайджаном

20.01.2023, 23:10, Новости дня
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Ответ Москвы на обращение Армении к РФ и в ОДКБ в связи с нападением Азербайджана не был удовлетворительным, сообщил армянский посол в Великобритании Варужан Нерсесян.

Нерсесян заявил, что его страна была атакована Азербайджаном и официально обратилась к ОДКБ в связи с обязательствами входящих в организацию стран. Ереван рассчитывал на «сильное осуждение» шагов Азербайджана, а также «действий по защите Армении». При этом, как сообщил посол, Армения высоко оценивает работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что российские силы «поддерживают мир и выполняют свой мандат». Нерсесян надеется, что вскоре удастся разблокировать Лачинский коридор, передает ТАСС.

Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение по Лачинскому коридору. Азербайджан отказался считать Лачинский коридор заблокированным. Армения отвергла обвинения со стороны Азербайджана в доставке мин через Лачинский коридор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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