 

Кирби заявил о самостоятельности Зеленского в принятии решений о возможных ударах по Крыму

20.01.2023, 23:10, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский сам должен решать, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ее войска будут наносить удары, сообщил координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби утверждает, что Крым является «частью Украины». По его словам, только от Зеленского и «его военачальников» зависит, «за какие части Украины» вооруженные силы страны «будут воевать, в каких вести боевые действия, по каким наносить удары», передает ТАСС.

Кроме того, Кирби заверил, что США будут помогать Украине «сколько потребуется». По его словам, он «не может обвести дату в календаре и сказать, когда эта поддержка больше не будет нужна». Кирби заявил, что Зеленский сам решит, «как должна выглядеть победа». 

Напомним, Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России. В Пентагоне заявили о праве Украины «провести операцию» в Крыму. Российский сенатор Ольга Ковитиди считает, что Запад рискует развязать крупномасштабную войну.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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