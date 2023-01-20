 

Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили возможное расширение географии зерновой сделки

20.01.2023, 23:10, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив с ним возможность расширения географии зерновой сделки на «другие порты Украины».

Зеленский сообщил в Telegram, что в ходе переговоров обсуждались дипломатические шаги для реализации украинской «формулы мира». Он поблагодарил Эрдогана за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и РФ в Анкаре.

В начале недели президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также обсудили по телефону, как осуществляется зерновая сделка. Россия уже указывала на отсутствии прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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