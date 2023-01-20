19FortyFive – западная техника не поможет ВСУ переломить ход конфликта

Одного вооружения НАТО будет недостаточно, чтобы повысить шансы Киева в противостоянии с Москвой, пишет в статье для 19FortyFive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, без опытного экипажа и должного техобслуживания даже передовые системы могут легко выйти из строя или превратиться в сгоревшую груду металла.



AP

Западного вооружения может оказаться недостаточным, чтобы повысить шансы ВСУ в российско-украинском противостоянии. Такое мнение в статье для 19FortyFive высказывает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«По мере того как Украине обещают всё больше видов современного натовского оружия, многие выражают уверенность, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Однако более внимательное изучение предлагаемой бронетехники и более глубокое понимание того, как она работает, должны умерить ожидания», — считает эксперт.

На его взгляд, существует заблуждение, что если украинские военные получат новую технику Североатлантического альянса взамен старой советской, то их боеспособность повысится. На самом деле наличие даже передового вооружения недостаточно для успеха.

Дэвис утверждает, что в США очень мало людей с боевым опытом. Многие судят о сражениях по компьютерным играм, где достаточно всего лишь получить в распоряжение какую-нибудь бронемашину, чтобы сразу же начать пользоваться всем её потенциалом. Разумеется, в реальности всё обстоит не так.

Танки, БМП, гаубицы, системы ПВО, истребители и прочая техника дают максимальный эффект только в том случае, если их пользователи имеют полную подготовку и опыт. Кроме того, даже при наличии квалифицированных экипажей машины необходимо снабжать достаточным количеством топлива и боеприпасов, правильно и регулярно обслуживать.

Если нарушается хотя бы одно из этих условий, то в бою даже самое лучшее военное оборудование становится малопригодным или превращается в «сгоревшую груду металла». По словам офицера, он на практике наблюдал истинность своих доводов на протяжении многолетней армейской службы, которая включает участие в операции «Буря в пустыни».

Зеленский и его военачальники призывают предоставить им тяжёлое вооружение с самого начала конфликта. Они настаивают, что если Запад предоставит достаточное количество танков, БМП, артиллерийских орудий и систем ПВО, то ВСУ смогут победить.

Но создание мощных механизированных сил — это гораздо больше, чем просто обладание определённым типом и количеством современной бронетехники. В нынешних условиях выполнить эту задачу ВСУ будет чрезвычайно непросто, предупреждает Дэвис.