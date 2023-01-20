 

France 2 – «это только начало» — во Франции сократили производство электричества и бензина

20.01.2023, 22:30, Разное
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Бастующие профсоюзы энергетиков и нефтяников уменьшили объёмы производимого электричества и бензина, пишет France 2. Пока благодаря импорту потребители не ощутили на себе последствия забастовок, но протестующие предупреждают, что ради отмены пенсионной реформы готовы перейти к более жёстким мерам.

Атомная электростанция и гидроэлектростанция работают в замедленном режиме. Выступая против пенсионной реформы, сотрудники государственной энергетической компании EDF значительно сократили производство электричества. Сегодня в 8:30 утра мощность меньше на 5960 МВт — столько потребляет два Парижа. В результате частично приостановлена работа семи атомных реакторов. Пока потребители не ощутили на себе последствия, но для компенсации пришлось импортировать гораздо больше электричества.

Сегодня днём в Лилле энергетики в колонне протестующих заявили о том, что готовы перейти к более жёстким мерам.

ЭНЕРГЕТИК: Отключения электричества будут, да.

ЖУРНАЛИСТКА: Как далеко вы готовы зайти?

ЭНЕРГЕТИК: Ох. Как можно дальше. Пока у нас нет предела.

ДРУГОЙ ЭНЕРГЕТИК: Мы продолжим, пока не откажутся от этой реформы. Вместе с другими коллегами-энергетиками, которые тоже уже начали снижать объёмы.

Всеобщая конфедерация труда (CGT) продемонстрировала свою решимость, отключив сегодня электричество в городах Масси (департамент Эссонн) и Шомон (департамент Верхняя Марна).

Кроме отключений электричества снизились объёмы бензина. С сегодняшнего утра с пяти нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies не было поставок. Пока это не вызвало дефицит на заправках, но стало первым предупреждением.

КЛЕМАН МОРТЬЕ, представитель профсоюза FO (Force ouvrière) на заводе TotalEnergies в Мардике: Я думаю, что это только первый день (забастовок. — ИноТВ). Посмотрим, продолжатся ли они завтра или на следующей неделе, но, в любом случае, это начало борьбы, и мы решительно настроены на победу.

Сегодня вечером компания TotalEnergies доложила, что запасы на складах и заправках находятся на удовлетворительном уровне.

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.


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