Возвращаем белизну варежкам. Не нужно тереть изделие

Варежки — это один из самых часто пачкающихся предметов одежды. Бывает, что загрязнение настолько сильное, что они кажутся безнадежно испорченными. Особенно если шерстяные варежки белого цвета, который встречается во многих элементах гардеробах. Внешне такой предмет одежды выглядит эффектно, но быстро загрязняется. Причем даже небольшие пятна могут существенно испортить вещь. Но есть вполне простое решение проблемы.

Как вернуть варежкам белизну

Эксперты рассказали, как избавиться от желтизны и пятен на белых варежках, чтобы их не приходилось стыдливо прятать от окружающих. Взяв на вооружение их совет, можно вернуть данному предмету одежды опрятный вид и выглядеть превосходно. Понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Смешивать соду с уксусом не придется. Применять мощные составы и активно тереть варежки тоже не нужно. Конечно, все любители народных средств могут использовать уксус и соду. Но в этом нет необходимости, так как существует гораздо более простой метод, и это не стирка.

Для начала в тазик нужно налить воды. Затем добавить в жидкость кислородный отбеливатель и поместить туда варежки. А дальше все зависит от степени загрязнения. Если оно небольшое, достаточно нескольких минут. А если варежки сильно грязные, необходимо оставить их в воде до момента, пока они полностью не побелеют. После останется лишь промыть предмет одежды под проточной водой.