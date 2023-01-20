 

Возвращаем белизну варежкам. Не нужно тереть изделие

20.01.2023, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Варежки — это один из самых часто пачкающихся предметов одежды. Бывает, что загрязнение настолько сильное, что они кажутся безнадежно испорченными. Особенно если шерстяные варежки белого цвета, который встречается во многих элементах гардеробах. Внешне такой предмет одежды выглядит эффектно, но быстро загрязняется. Причем даже небольшие пятна могут существенно испортить вещь. Но есть вполне простое решение проблемы.

Как вернуть варежкам белизну

Эксперты рассказали, как избавиться от желтизны и пятен на белых варежках, чтобы их не приходилось стыдливо прятать от окружающих. Взяв на вооружение их совет, можно вернуть данному предмету одежды опрятный вид и выглядеть превосходно. Понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Смешивать соду с уксусом не придется. Применять мощные составы и активно тереть варежки тоже не нужно. Конечно, все любители народных средств могут использовать уксус и соду. Но в этом нет необходимости, так как существует гораздо более простой метод, и это не стирка.

Для начала в тазик нужно налить воды. Затем добавить в жидкость кислородный отбеливатель и поместить туда варежки. А дальше все зависит от степени загрязнения. Если оно небольшое, достаточно нескольких минут. А если варежки сильно грязные, необходимо оставить их в воде до момента, пока они полностью не побелеют. После останется лишь промыть предмет одежды под проточной водой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03.21 / Демократия – “А был ли мальчик?”

21.01.22 / Блогеры нашли заброшенный город, где тебе дадут квартиру бесплатно, но там никто не живет

19.07.21 / Светлана Тихановская после обеда в Белом доме помыла посуду

05.03.21 / Все о зомби – от А до Я

09.07.22 / Нет стало жениха – Личное мнение

22.05.21 / 5 причин, из-за которых российские женщины после 50 лет выглядят как бабушки

26.06.21 / Вынести мусор, убрать вещи: как привить детям навыки самостоятельности

06.09.21 / Постоянные высыпания на лице: чего не стоит делать, чтобы не навредить коже лица

19.04.21 / Скандалы: Да борт он класть на всех хотел!

25.11.22 / Как выбрать искуственную елку на Новый год 2023

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика