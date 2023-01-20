“Лучший подарок”: щедрая Ковальчук дала разгоряченным теткам обласкать своего муженька

Отношения Алексея

Чумакова и Юлии Ковальчук считаются одними из самых крепких в российском

шоу-бизнесе. Вместе пара не только строит быт и растит дочку Амелию, но и реализуется

в творчестве, карьере и бизнесе. И Юлия, и Алексей поддерживают друг друга в

различных проектах.

Так, в своих

социальных сетях Ковальчук поделилась афишей концерта. 4 марта Алексей Чумаков

выступит в московском “Крокусе”. Билеты уже появились в продаже, о

чем сообщила артистка.

“Девочки)))

а вот и лучший подарок на 8 марта!!! Я точно знаю, что у каждой из Вас

согреется сердце”, — подписала афишу Юлия Ковальчук.

Щедрая певица

даже дала разгоряченным информацией о концерте теткам обласкать своего муженька

в комментариях. Десятки комментариев посыпались на страничке Юлии Ковальчук.

Одни восхитились красотой Алексея, другие голосом, третьи и вовсе пожелали

строить с ним семейное счастье.

“Уже взяли

билеты”, “Как круто!”, “Ради такого можно съездить в

Москву”, — пишут поклонницы.

К счастью, за

долгие годы брака Юлия Ковальчук привыкла к такому повышенному вниманию к

своему любимому. И хотя журналисты то и дело норовят заподозрить Алексея

Чумакова в измене, пока ни одна сторона этого союза не дала слабину.