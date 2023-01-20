 

“Лучший подарок”: щедрая Ковальчук дала разгоряченным теткам обласкать своего муженька

20.01.2023, 22:10, Разное
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Отношения Алексея
Чумакова и Юлии Ковальчук считаются одними из самых крепких в российском
шоу-бизнесе. Вместе пара не только строит быт и растит дочку Амелию, но и реализуется
в творчестве, карьере и бизнесе. И Юлия, и Алексей поддерживают друг друга в
различных проектах.

Так, в своих
социальных сетях Ковальчук поделилась афишей концерта. 4 марта Алексей Чумаков
выступит в московском “Крокусе”. Билеты уже появились в продаже, о
чем сообщила артистка.

“Девочки)))
а вот и лучший подарок на 8 марта!!! Я точно знаю, что у каждой из Вас
согреется сердце”, — подписала афишу Юлия Ковальчук.

Щедрая певица
даже дала разгоряченным информацией о концерте теткам обласкать своего муженька
в комментариях. Десятки комментариев посыпались на страничке Юлии Ковальчук.
Одни восхитились красотой Алексея, другие голосом, третьи и вовсе пожелали
строить с ним семейное счастье.

“Уже взяли
билеты”, “Как круто!”, “Ради такого можно съездить в
Москву”, — пишут поклонницы.

К счастью, за
долгие годы брака Юлия Ковальчук привыкла к такому повышенному вниманию к
своему любимому. И хотя журналисты то и дело норовят заподозрить Алексея
Чумакова в измене, пока ни одна сторона этого союза не дала слабину.


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