 

“Не верится, что больше нет”: объявлено об уходе 71-летней Аллегровой

20.01.2023, 22:10, Разное
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В последние годы Ирина Аллегрова не выходит на сцену. Из-за пандемии коронавируса артистка изменила свою жизнь. Она решила, что в нынешней ситуации давать концерты неуместно. Еще в прошлом году звезда объявила об уходе из шоу-бизнеса, назвав его Содомом и Гоморрой. Ей категорически не нравится то, какой становится современная музыка.

Высказываясь о том, что происходит в ее цехе, Аллегрова процитировала Александра Градского: “Царствие ему небесное, не верится, что его [больше] нет”. Вот уже год “шальная императрица” ведет размеренную жизнь. Ее окружают родные и близкие. Артистка говорила, что главным для нее является семья.

Кстати, не так давно Ирина Александровна
выступила в поддержку россиян, которые участвуют в специальной военной операции. Артистка
слезами на глазах
исполнила песню про тех, кто “наяву в бою”. Певица во время записи шоу “Песня года — 2022” заставила зал рыдать песней про СВО и встала на колени.

Напомним, 20 января 2023 года Ирине Аллегровой исполнился 71 год. В этот день свой день рождения также отмечают балерина Анастасия Волочкова и поющая телеведущая Ольга Бузова. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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