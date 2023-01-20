 

Мнение: Про «десатанизацию» Украины

20.01.2023, 22:05, Разное
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ТАСС уполномочили сообщить, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета Безопасности РФ.

Генерал-лейтенант Алексей Павлов в октябре прошлого года заявил о необходимости «десатанизации» Украины.  Мол, с 1990-х годов в стране увеличивалось число последователей религиозных сект, а после смены власти в 2014 году руководство страны вознамерилось «переформатировать умы украинских граждан» и «запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм». Мол, из Украины сделали «тоталитарную гиперсекту», а «власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей».

Чиновник говорил, что бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов — неопятидесятник, экс-премьер Арсений Яценюк — хаббардист и сайентолог. Бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука Павлов назвал любавичскими хасидами.

В этой же публикации утверждалось, что «киевский же магазин с ярким названием «Ведьмин котел» с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал «наведения порчи» на русских».

Публикация вызвала возмущение главного раввина России Берла Лазара. Он отметил, что любавичские хасиды и религиозное движение «Хабад» — легитимная школа иудаизма, к этому направлению принадлежит сам Лазар, так же как и «90% раввинов, работающих в иудейских общинах России». Мол, тезисы Павлова оскорбляют «миллионы верующих евреев, в том числе значительное большинство евреев России», и что такие высказывания «можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом».

Секретарь Совбеза Николай Патрушев уже тогда в октябре прошлого года извинился за своего подчиненного, заявив, что слова Павлова о любавичских хасидах в материале о религии на Украине ошибочны:  «Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А.А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности Российской Федерации»(отсюда).

Прошло почти четыре месяца. И президент России уволил Павлова. Уважил евреев? Украина не нуждается в «десатанизации»?

Источник: Ирек Муртазин


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