 

ЦСКА обратился в ФИФА за выплатой из-за участия Влашича на чемпионате мира в Катаре

20.01.2023, 21:50, Новости дня
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Российский футбольный клуб ЦСКА обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью получить выплаты за участие бывшего полузащитника команды Николы Влашича в чемпионате мира 2022 года, сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам 209 млн долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Влашич в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером мирового первенства, передает ТАСС.

По словам Брайдо, ЦСКА обратился в ФИФА за выплатой, так как по условиям проведения выплат необходимо, чтобы игрок выступал за клуб за два года до начала ЧМ, согласно процедуре, деньги должны поступить в РФС, откуда их перешлют в клуб.

Влашич играл за ЦСКА с 2018 по 2021 год, за которые провел за команду 108 матчей, забил 13 мячей и отдал 20 результативных передач.

Напомним, в августе генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что английский футбольный клуб «Вест Хэм» не выполняет обязательства по выплатам за трансфер полузащитника Николы Влашича.  

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