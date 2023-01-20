 

Нидерланды объявили о поставках двух систем ПВО Patriot Украине

20.01.2023, 21:50, Новости дня
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Амстердам планирует передать киевским властям две пусковые установки ПВО Patriot и ракеты к ним, сообщило нидерландское министерство обороны.

Страна также намерена готовить украинских военных для работы на таких комплексах, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уточнила, что поставки таких элементов для боеготовности ВС страны значительны, но приемлемы. Есть договоренность с США об их скорой замене.

В пятницу Пентагон заявил, что в новый пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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