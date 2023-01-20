В США назвали ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Вашингтон намерен определить ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести новые санкции против нее, сообщил координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Такую квалификацию ЧВК дало американское министерство финансов в соответствии с указом Белого дома и поправками к нему, сообщил Кирби, передает ТАСС.

На основании таких квалификаций планируется ввести дополнительные санкции против нее и систем ее поддержки на нескольких континентах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США планируют нейтрализовать ЧВК «Вагнера».

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