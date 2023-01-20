В США назвали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вашингтон намерен определить ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести новые санкции против нее, сообщил координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Такую квалификацию ЧВК дало американское министерство финансов в соответствии с указом Белого дома и поправками к нему, сообщил Кирби, передает ТАСС.
На основании таких квалификаций планируется ввести дополнительные санкции против нее и систем ее поддержки на нескольких континентах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США планируют нейтрализовать ЧВК «Вагнера».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет