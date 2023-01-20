Мнение: Задача про чайник

С простыми задачами на эмпатию не получилось.

Это значит, что актуальный уровень еще ниже, и задачи должны быть еще проще.

Как еще больше упростить простую задачу “Девушка, которая держит формат общения “просто друзья”, жалуется, что в ее квартире нет чайника”?

Неправильные ответы на такую задачу “проигнорировать”, “потроллить”, “привезти чайник”, “предложить сходить в выходной в магазин и вместе выбрать”, “научить кипятить воду в кастрюле”, “посочувствовать” и так далее, все почти ваши ответы были неправильными. Все это были неэкологичные шланги, Штурманы или Училки.

В чем казус данной ситуации?

В том, что девушка с одной стороны “держит формат” френдзоны, а с другой стороны описывает свою потребность “нужен чайник”. На такую потребность мужчина должен реагировать предложением помощи, но “просто друг” это не “мужчина”, хотя и хотел бы им быть.

Когда человек жалуется на что-то, это может быть либо запрос, либо решето. Решето – это тоже запрос, но адресованный не вам лично, а в пространство. То же самое касается и каких-то обвинений, каких-то осуждений, любого негатива. Это может быть адресовано лично вам, а может быть – в пространство. В последнем случае совсем не факт, что человек будет рад вашему ответу. Например: “Как мне все надоело” – “Мне уйти?”

В большинстве случаев вы можете выбирать: отозваться на это как на личную просьбу, либо воспринимать это как обращение к высшим силам, к властям земным или небесным.

И выбирать вы должны, руководствуясь не лазами в голову, “что она имеет в виду?”, а границами, то есть непосредственно форматом ваших отношений. Насколько вы близки, какой у вас статус. Это и есть ваше КП.

Если вы близки, но реагировать будете так, будто жалоба к вам не относится, получится неэкологичный шланг.

Предположим, это ваша девушка или даже ваша жена и она жалуется, что в квартире нет чайника, а вы такой:

– Как жаль, что ты не можешь попить чайку. Наверняка это неприятно.

Девушка ваша обидется, даже если она и не ожидала, что вы ринетесь покупать ей чайник, однако и на светское сочувствие она не рассчитывала, надеялась, что вы отнесетесь к этому как к вашей общей проблеме, а не к ее личной.

Вот в чем разница! Если вы близки, то отсутствие чайника – не ее проблема, а ваша общая.

Точно так же, если ваша жена замерзла и дрожит, можно не уточнять вежливо, тепло ли ей, иначе вы будете похожи на тролля Морозко: “Почему ты дрожишь, девица? Не от страсти ли?” При очень близких отношениях вы можете сами молча надеть на замерзшую жену свою толстовку и она отнесется к этому вашему хозяйскому жесту с благодарностью. Вы – не чужие люди, подчеркивать вашу близость и даже ваше единство – шаг в красном поле. И совсем другое дело, если вы мало знакомы. Здесь хозяйский жест может быть воспринят как хамство. И да, нужен большой перевес в ОЗ, чтобы хозяйский жест от незнакомого мужчины был воспринят женщиной как крючок и корм, а не как агрессия.

Понятно, что определяет контекст?

Если девушка держит формат “просто друзья”, как в задании, она очертила для вас определенную дистанцию.

Вы можете ломиться через эту красную линию, можете лезть в щели со своим чайником и тортиком, но это будут векторы слива.

Более того. Если бы не девушка держала этот формат, а вы сами были бы заинтересованы исключительно в дружбе, у вас было бы больше свободы. Друзья дарят друг другу чайники и угощают друг друга чаем. Правда друзья не мчат с чайником под мышкой сразу же, едва им намекнули. Друзья придерживаются правила, что оба равны и время обоих равноценно, поэтому бросать свои дела и бежать на помощь нужно лишь в критической ситуации, а не на любой каприз. Поэтому срываться с места может только влюбленный мужчина и красиво это лишь тогда, когда эта его влюбленность взаимна, а не беготня во френдзоне.

Поэтому нормальная реакция на такую жалобу девушки, это уточнение: “И купить не на что?” или предложение, чтобы она подъехала и забрала ваш старый чайник, если он у вас есть. Отдать подруге свой единственный чайник – плохое решение. Предложить деньги на покупку нового – нормальное. Но до этого надо уточнить, у нее нет денег или просто неохота идти в магазин. Деньги в таком случае даются либо в долг, либо как это бывает у друзей: сегодня я тебе помогу, завтра ты мне, без счета. Хороший вопрос, предложенный в комментариях: “Ты хочешь, чтобы я купил тебе чайник?” Поскольку речь все-таки о мужчине, который симпатизирует девушке и которого она держит во френдзоне, такое уточнение совершенно уместно. Вопрос простой, прямой и выгодный. “Нет” – снимает с него все обязательства. А если девушка скажет “Да” – это прозвучит как ее прямая просьба, ее запрос к мужчине. Это будет или открытая дверь или станет вектором косяка, если девушка открыто готова просить денег у мужчины, но продолжает держать его во френдзоне. А вот если он ей помогает по собственной инициативе, да еще навязывает, принять – не будет ее вектором косяка. Понятно почему?

Важно понять, почему вы не отличаете хорошие варианты от плохих.

Некоторым показалось, что хороший ответ “ты хочешь, чтобы я купил тебе чайник?” в ответ на жалобу “чайника нет, чаю попить невозможно” – это грубо и даже скалка.

Почему?

Между двумя формами вопроса “Ты хочешь, чтобы я купил тебе чайник?” и “Купить тебе чайник?” – не такая уж большая разница. Если это спрашивает любовник, разницы вообще почти нет. Если спрашивает чужой человек, то в первом вопросе есть подтекст “Не охренела ли ты?” То есть опять все определяет близость. Мы предполагаем, что мужчине нравится женщина, а она держит его во френдзоне, поэтому уместны обе формы вопроса, но первая даже лучше, потому что во втором больше его инициативы. Он будто только и ждет разрешения вложиться. А в первом варианте четкое указание на то, что это будет ее просьба и, возможно, не такая уж уместная. “Да”, – скажет женщина готовая признать, что ей нужны вложения мужчины. И это уже какая-то динамика по сравнению с ситуацией, когда она делает вид, что ей не нужно ничего.

Правда динамика эта может вырулить как в романтические отношения, так и в сервис-зону, но это если мужчина перепутает запрос на вложения и согласие на близость. Нерыба же получит из этого женского запроса – преимущество. Каким образом, кто понимает?

И да, попробуем еще больше упростить задачу про чайник.

После ссоры в паре девушка звонит и говорит, что в ее новой квартире нет чайника.

Какова должна быть реакция мужчины-нерыбы?

Это не математическая задача, а психологическая, ответ на нее не число, не конкретное действие, а алгоритм.